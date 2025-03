Bart Verhaeghe devra encore attendre un peu avant de connaître la sanction suite à ses propos à l'encontre de Mr Visser

Lors de la défaite face au Standard la semaine passée, Bart Verhaeghe avait dit sa façon de penser à Lawrence Visser, arbitre de la rencontre. Des propos qui étaient mal passés, et qui devraient lui valoir une grosse sanction.

"Allez-vous me donner une carte aussi? C'était vraiment très mauvais", avait notamment déclaré Bart Verhaeghe dans ses propos à l'égard de Lawrence Visser, lors de la 27e journée de championnat. "Vous ne devriez pas être aussi idiot", ajoutait-il.

Des propos inacceptables pour le Parquet de l'Union Belge, sans surprise. "Le respect envers les arbitres et le VAR doit être central et de telles attitudes et insultes ne peuvent en aucun cas être tolérées, même si elles sont le résultat de la frustration, de la colère ou d'une autre émotion".

Les excuses de Bart Verhaeghe lui-même pourraient être considérées comme une circonstance atténuante, mais malgré tout, l'homme fort du Club de Bruges devra comparaître devant le Parquet. Une audience qui devait initialement avoir lieu cette semaine.

L'audience devait en effet se tenir ce mardi 4 mars. Elle a cependant été reportée en raison de l'horaire du match de Ligue des Champions, ce soir face à Aston Villa (18h45).

Ainsi, la sanction de Bart Verhaeghe ne sera connue que plus tard. Selon Het Laatste Nieuws, aucune nouvelle date n'a été annoncée, mais il est réaliste de penser que le président brugeois risque une (grosse) amende et une suspension de quelques matchs.