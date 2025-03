Kevin De Bruyne garde espoir pour l'avenir des Diables Rouges : "Avec un peu de temps, on peut créer quelque chose..."

Dimanche à Genk, les Diables Rouges jouent leur survie en Ligue des Nations. Après une défaite 3-1 à l'aller, Kevin De Bruyne, lucide et déterminé croit en la capacité de son équipe à renverser la situation.

"Mon état d'esprit est bon. On sait qu'on doit gagner avec deux buts au minimum. On est derrière, mais on va jouer à domicile. On va essayer de bien jouer et de gagner ce match" lance-t-il, relayé par la RTBF.

Le milieu de terrain de Manchester City revient sur les moments clés du match aller, où la Belgique a montré des signes de faiblesse après un début prometteur. "La première mi-temps à Murcie, ce n'était pas mal. On contrôlait le match. Après le 1-1, on a perdu un peu ce contrôle. On doit être un peu plus solide. Nos petites fautes ont été punies par l’adversaire."

"Il faut faire grandir l'équipe, mais ce n'est pas facile. Il y a une nouvelle identité, ce n'est pas facile de gérer les choses. C'est une nouvelle période pour de nombreux joueurs." Avec un nouvel entraîneur à la tête de la sélection, la transition s’avère complexe.

De Bruyne a souligné les difficultés à mettre en place une tactique en peu de temps. "Avec un peu de temps, on peut créer quelque chose et se qualifier pour la Coupe du monde 2026" affirme-t-il. Lorsqu’il est interrogé sur son avenir en sélection, De Bruyne reste énigmatique. "Je ne sais pas si c'est mon dernier cycle avec les Diables. Ce que je compte faire l'an prochain ? Jouer au football. Où ? Je ne sais pas."