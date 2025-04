"S'ils pouvaient en prendre conscience" : l'appel du Standard à ses supporters

Le Standard compte aussi sur ses supporters pour terminer la saison en force. Mais l'équipe U23 en a sans doute plus besoin encore en D1 ACFF.

Ces deux dernières semaines, le SL 16 n'est pas passé loin de faire une opération en or en bas de classement. Les U23 du Standard ont partagé contre Binche et Tournai, leurs deux principaux concurrents pour éviter une descente en D2 ACFF.

Ils restent malgré tout à égalité de points avec les deux clubs hennuyers et abordent la deuxième phase de ces Playdowns avec un état de forme intéressant pour viser le maintien.

L'entraîneur Sébastien Grandjean en appelle aux supporters : "Je sais qu'ils sont amoureux de leur club au plus profond d'eux-mêmes, ils le prouvent chaque semaine à travers l'équipe A, qu'ils suivent partout en déplacement. Sclessin peut bouillonner, je connais la ferveur liégeoise", déclare-t-il sur les canaux officiels du club.

Le SL 16 doit devenir une vitrine

"S'ils pouvaient nous donner un peu de cette ferveur pour encourager les jeunes pépites qui sont en train de se révéler comme Yann Gboua, qui a montré que même si l'école des jeunes a des difficultés, elle travaille beaucoup, ça nous aiderait", poursuit-il.

A commencer par demain et le match à l'Union Namur ? "Si nos supporters pouvaient en prendre conscience, faire un petit kop, nous encourager, mettre un peu d'ambiance, mettre le feu, ça pourrait nous aider à réussir ce challenge qui était très très difficile avant les Playdowns et qui commence à prendre tout doucement vie. On espère aller au bout, on a vraiment besoin de nos supporters".