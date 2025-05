L'intérêt augmente pour Michel-Ange Balikwisha, qui devrait bien quitter l'Antwerp en fin de saison

Blessé durant une majeure partie de la saison, Michel-Ange Balikwisha pourrait quitter l'Antwerp pendant le mercato estival. Les prétendants sont, en tout cas, présents.

Victime de plusieurs blessures musculaires, Michel-Ange Balikwisha n'a pratiquement pas joué de la phase classique, avec l'Antwerp. L'ancien Rouche n'a disputé que 196 minutes en compétition régulière, mais il est de retour depuis le début des Champions Play-Offs.

L'ailier gauche a été titularisé lors des sept derniers matchs et n'a plus quitté le jeu depuis six rencontres. Des signes encourageants, qui montrent que ses pépins musculaires sont bel et bien derrière lui.

Et heureusement, car à une année de la fin de son contrat, le joueur de 23 ans va devoir prendre une décision pour son avenir. Et c'est vers un départ du Great Old que l'on semble se diriger.

Au mois de janvier, déjà, le Celtic Glasgow et Stuttgart ont pris leurs renseignements concernant l'ancien international espoir, qui n'a évidemment pas quitté le Bosuil en pleine revalidation.

En cette fin de saison, plusieurs formations se joignent à la course, dont le RC Lens qui, selon les informations de Kevin Delroche, en France, a pris contact avec les représentants de Michel-Ange Balikwisha cette semaine. Pas encore d'offre sur la table, mais l'intérêt est bien présent pour l'ancien joueur du Standard, estimé à 5.5 millions d'euros sur Transfermarkt.