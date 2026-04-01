Rik De Mil sur les terres de Marc Coucke : Gand prépare les Playoffs dans un fleuron du patrimoine wallon

Pendant cette trêve internationale, les équipes de Pro League se préparent pour la dernière ligne droite de la saison. La Gantoise l'a fait en Ardennes.

Comme pour illustrer sa saison contrastée, La Gantoise a choisi l'horizon irrégulier et parfois tortueux des Ardennes pour se mettre au vert. Rik De Mil et son staff ont, comme le rapporte Het Laatste Nieuws, emmené le groupe en teambuilding à Durbuy pour un parcours d'accrobranche à Adventure Valley, propriété...de Marc Coucke.

De Mil tenait à voir ses hommes sauter dans le vide à 30 mètres du sol pour voir le comportement des uns et des autres face à cette appréhension, ainsi que la cohésion du groupe.

La Gantoise a bien rechargé les batteries

Mais les Buffalos ne se sont pas éternisés dans le royaume de Marc Coucke : ils ont passé la nuit à quelques kilomètres de là, au magnifique Château Jemeppe (à Marche-en-Famenne), propriété du président Sam Baro.







Aujourd'hui, les joueurs étaient de retour sur le terrain, mais toujours dans la région : ils ont en effet emprunté les installations de l'Union Rochefortoise. Le Parc des Roches a ainsi été témoin du tempérament de Max Dean, toujours aussi expressif à l'heure de fêter un but.

La journée s'est poursuivie avec un laser game et un barbecue. La délégation buffalo est ensuite retournée à Gand dans la soirée. Reste à voir si la formation tortue travaillée lors du laser game servira à l'équipe durant les Playoffs.