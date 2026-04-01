Officiel : un ancien d'Anderlecht, de l'Union et du RFC Liège se relance en P2

Actif au Croatia Wandre, Dylan Lambrecth continue son petit bonhomme de chemin en région liégeoise. Le buteur s'engage avec l'UCE Liège, qui réalise ainsi un transfert marquant.

Le parcours de Dylan Lambrecth est pour le moins atypique : formé à Genk, il a ensuite transité par le Patro Eisden, Côme, Grimbergen et le RFC Liège, où Anderlecht est allé le chercher en 2017. Son transfert à 200 000 euros de D2 Amateurs chez le Champion de Belgique en titre avait fait du bruit.

Lambrecth n'avait pas joué la moindre minute en Mauve, le Sporting à Roulers, l'Union Saint-Gilloise et Waremme, avant de le céder définitivement à Tirlemont en 2018. L'attaquant a ensuite transité par Hamoir, Solières, Flémalle, Sprimont et le Croatia Wandre.

Dylan Lambrecth à l'UCE Liège

La saison prochaine, le joueur de 33 ans évoluera à l'UCE Liège en P2B. Le club l'a annoncé en grande pompe aujourd'hui : “Le courant est tout de suite passé entre Dylan, le staff et la direction”, explique le directeur technique Pascal Xheneumont.

Selon lui, l'entraîneur Faustino Garcia (que Lambrecth a côtoyé à Sprimont) a également joué un rôle dans ce transfert. “La confiance qu'il a accordée à Dylan a fait la différence.”



Un renfort d'expérience pour le club : Dylan Lambrecth n'a pas son pareil pour faire trembler les filets dans les divisions inférieures. L'occasion pour lui de trouver un peu de stabilité après les mouvements de ces dernières saisons ?