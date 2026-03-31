Le champion de D1 ACFF pas promu en D1B ? Les implications folles du nouveau règlement de Pro League

Le quota d'équipes U23 en D1B va prendre fin la saison prochaine, avec une solution transitoire pour les prochaines semaines. Une décision lourde de conséquences pour le football amateur.

La Pro League a tranché : si une équipe termine la saison actuelle de D1B dans la zone rouge, elle sera bien reléguée, qu'elle soit une équipe U23 ou non. Le quota d'équipe sera réajusté la saison prochaine ; en attendant, si une équipe U23 est reléguée en D1 amateur, elle sera remplacée par une autre équipe espoirs.

L'équipe U23 la mieux classée dans les séries amateurs récupérerait alors la place du U23 relégué. Mais de quelle équipe s'agirait-il exactement ? Et si, par exemple, une équipe est 5e en D1 ACFF et qu'une autre est 5e du côté de la D1 VV ?

Et si les deux dernières places de D1B sont occupées par des équipes U23 ? Il faudrait alors faire monter deux équipes issues des séries amateurs avec une structure U23... et il ne resterait potentiellement plus de place pour les autres clubs.

Le monde amateur dubitatif

Le champion de la D1 Amateur qui ne monterait pas en Challenger Pro League ? Dans ce format, cela semble soudainement possible. "Avec les règles actuellement sur la table, il semble plus difficile pour les clubs amateurs de franchir le pas vers la Challenger Pro League. Le champion ne serait plus certain d'être promu chaque année, alors que le treizième du classement pourrait, lui, monter d'un échelon. Cela créerait un effet domino jusque dans la quatrième provinciale", déplore Nand De Klerck, porte-parole de Voetbal Vlaanderen, cité par Het Nieuwsblad.



Le monde amateur doit encore donner son feu vert pour que le règlement soit modifié, et ce n'est pas encore gagné : "Nous avons pris acte de la décision et allons maintenant examiner la position au sein de notre conseil d'administration, avant de la communiquer à la Pro League", conclut Nand De Klerck.