L'ultime pied de nez au Cameroun ? Marc Brys favori pour reprendre une sélection qualifiée pour le Mondial !

Le sort de Marc Brys est toujours un sujet sensible au Cameroun. Et s'il se relançait...à la tête du Ghana ?

Nous vous en parlions hier : le Ghana a beau avoir tenu l'Allemagne en respect jusque dans les dernières minutes, la fédération a décidé de prendre congé du sélectionneur Otto Addo. Un choix fort à moins de trois mois de la Coupe du Monde.

Les décideurs ghanéens n'ont donc guère le temps pour lui trouver un successeur. Une situation qui pourrait profiter à Marc Brys, poussé vers la sortie par Samuel Eto'o au Cameroun.

Notre compatriote n'a toujours pas été officiellement viré par la fédération camerounaise (il y est toujours sous contrat) mais n'est plus en charge de l'équipe : Eto'o a nommé David Pagou comme nouveau sélectionneur.

Marc Brys nouveau sélectionneur ghanéen

Selon le média camerounais Sport Premier, relayé par Het Laatste Nieuws, Brys est le favori pour devenir l'entraîneur du Ghana. Pied de nez du destin, les Black Stars sont qualifiés pour la Coupe du Monde (dans le groupe de l’Angleterre, la Croatie et le Panama), contrairement aux Camerounais.



Si cela se confirme, Marc Brys pourrait faire face à l'une des plus périlleuses missions de sa carrière d'entraîneur : préparer une sélection pour le Mondial avec seulement trois semaines de travail avec les joueurs. Mais après ce qu'il a vécu au Cameroun, cela ne semble pas franchement de taille à l'effrayer.