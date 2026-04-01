"Ils ne le font pas dans leur club" : Rudi Garcia constate l'évolution du football à travers les Diables

Les Diables Rouges se sont montrés particulièrement vulnérables sur corner durant leur tournée américaine. Rudi Garcia veut travailler cela en tenant compte des qualités du groupe.

Contre les Etats-Unis, les Diables ont concédé une première énorme occasion puis l'ouverture du score sur corner. Même topo contre le Mexique. De quoi pointer l'une des principales failles de l'équipe en ce moment.

Des phases arrêtées négociées avec deux gardiens différents : Senne Lammens contre les Américains, Matz Sels face aux Mexicains. Aucun d'entre eux n'est sorti faire le ménage dans le trafic aérien sur les corners en question, Lammens intervenant sous la forme d'un arrêt spectaculaire sur sa ligne lors du premier danger.

Avoir un gardien plus entreprenant dans son rectangle ne pourrait-il pas aider la défense à prendre confiance ? Rudi Garcia pointe un autre paramètre : "Dans le football moderne, les gardiens sortent de moins en moins de leurs buts. Ils restent la plupart du temps sur leur ligne et comptent sur leurs réflexes. On ne voit plus beaucoup de gardiens s'aventurer dans leur surface de réparation pour capter les ballons aériens".

Le jeu évolue, Garcia s'y plie

"J'ai eu dans mon équipe le gardien français Bernard Lama, et il couvrait tous les recoins de sa surface. Il était comme un chat : il allait chercher tous les ballons. Aujourd'hui, je ne peux pas demander à mes gardiens de faire quelque chose auquel ils ne sont pas habitués", poursuit-il.



"Ils ne le font pas dans leurs clubs, et leurs entraîneurs ne les y préparent plus. Le football moderne ne les y prépare pas. Je dois donc m'adapter au fait qu'il y a, pour moi, des zones où les gardiens doivent aller chercher les ballons, notamment sur les corners, qui sont moins couvertes aujourd'hui", conclut-il. Le retour de Thibaut Courtois et des tentacules qui lui servent de bras pourraient toutefois aider en ce sens.