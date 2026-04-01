La fédération au bord du gouffre financièrement ? Des conséquences très concrètes pour les joueurs

La Coupe du Monde de cet été sera d'une grande importance pour la Fédération. Il faudra y prester afin de faire rentrer les fonds nécessaires au bon fonctionnement du football belge.

Aujourd'hui, Sacha Tavolieri a dévoilé que la Fédération serait confrontée à un déficit de 8 millions d’euros. Un gouffre qui explique la suppression des U16 fédéraux et la réduction des primes accordées aux joueurs.

🚨🇧🇪 Belgian FA in crisis! Internal sources reveal €8M in debt, the shocking removal of the U16 national team (a world first), and growing financial pressure…



💰 Also, player bonuses are also being cut, with disputes piling up—some players may receive only a % of promised… pic.twitter.com/Nxjw2uRaFM — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) April 1, 2026

Ce matin encore, Het Nieuwsblad publiait une interview de Vincent Mannaert, dans laquelle la situation financière a aussi été abordée. Il y a souligné qu’il est financièrement indispensable de passer la phase de groupes pour la bonne santé financière de notre fédération.

La trésorerie sur un fil

“Je pense qu’il faut partir du principe qu’on doit viser les huitièmes de finale. Il faut tenir compte des revenus, mais aussi des dépenses. De ce point de vue, cette semaine a été intéressante : nous avons pu suivre en temps réel combien tout cela nous coûtait”, explique Mannaert.

En ce qui concerne les primes, le Directeur Technique botte en touche : “Ces primes sont fixées jusqu’en 2028, c’était une négociation d’avant mon arrivée. Personne n’est venu me demander de renégocier, j’imagine donc qu’ils ont peu de raisons de se plaindre”.





Même si, pour la Fédération, une renégociation semble peut-être indiquée. “J’essaie de sensibiliser les joueurs plus âgés à la réalité économique de la Fédération. Il y a des cadres comme Thibaut, Romelu, Kevin et Axel qui investissent dans des entreprises et qui peuvent comprendre ce type de situation".