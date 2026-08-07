Le PSG ne lâche pas : nouvelle offre, améliorée, pour recruter Mika Godts !
L'Ajax a repoussé la première offre du PSG pour Mika Godts. Le club néerlandais réclame plus de 60 M€ pour son ailier belge, qui a déjà trouvé un accord de principe avec les Parisiens. Le double champion d'Europe en titre retente désormais sa chance avec une offre améliorée.
Deuxième offre du PSG pour Mika Godts !
Le PSG ne lâche pas Mika Godts ! Le double champion d'Europe en titre veut s'offrir les services de l'un des déçus de la sélection de Rudi Garcia pour la Coupe du monde 2026 et augmente son offre après sa première tentative échouée.
Les Parisiens avaient d'abord offert 40 M€ et 5 M€ de bonus accessibles à l'Ajax, qui avait refusé. Relance du PSG, qui offrirait désormais 55 M€, bonus compris, pour s'attacher les services de l'ailier de 21 ans, selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio. Pour rappel, le club ajacide veut 50 M€ fixes et un accord total pouvant atteindre les 65 M€ avec les bonus. Les parties se rapprochent donc, et il reste à connaître la décision de l'Ajax quant à cette deuxième tentative parisienne.
.@PSG_inside, pronti 55 milioni per Godts: l’@AFCAjax l’ha pagato solo 400 mila euro. Tutti i dettaglihttps://t.co/igO7Xw0qW1— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 7, 2026
Le Racing Genk suit la situation avec attention
En Europe, c'est l'un des feuilletons chauds de ce début de mois d'août : le Paris Saint-Germain s'est vu refuser une première offre, lui qui tente de s'offrir Mika Godts, Diable Rouge à deux reprises et élément incontournable de l'Ajax Amsterdam la saison dernière.
Une saga suivie de très près par le Racing Genk, qui avait vu Mika Godts forcer son départ en 2023 pour rejoindre les Ajacides contre une indemnité d'un million d'euros et 10 % sur la plus-value de son futur transfert. Comme nous vous l'évoquions, cette indemnité finale devrait être comprise entre les 45 millions d'euros proposés par le PSG et les 60 millions d'euros réclamés par l'Ajax. Si un accord est trouvé à 50 M€, par exemple, Genk en récupérerait environ 5.
Bientôt une seconde offre du PSG à l'Ajax pour Mika Godts ?
Selon Sacha Tavolieri, le PSG ne devrait pas abandonner le dossier Mika Godts malgré le refus de la première offre. Le club parisien veut absolument recruter le joueur belge, mais l’Ajax entend se montrer exigeant dans les négociations. Une deuxième offre devrait ainsi être prochainement soumise.
Le club néerlandais souhaiterait obtenir 50 millions d’euros fixes, auxquels pourraient s’ajouter des bonus faisant grimper le montant total jusqu’à 65 millions d’euros.
De son côté, le joueur pousserait pour qu’un accord soit trouvé. Il souhaite rejoindre le club champion d’Europe en titre.
L'Ajax a repoussé la première offre du PSG pour Mika Godts. Le club néerlandais réclame plus de 60 millions d'euros pour son ailier belge, qui a déjà trouvé un accord de principe avec les Parisiens.
Le club français a proposé 40 millions d'euros, assortis de 5 millions d'euros de bonus facilement atteignables. Cette offre est jugée insuffisante par l'Ajax.
Selon De Telegraaf, le directeur technique Jordi Cruijff n'a d'ailleurs formulé aucune contre-proposition. L'Ajax attend une offre plus réaliste et espère obtenir un montant largement supérieur à 60 millions d'euros.
L'Ajax considère Godts comme quasiment indispensable
Ce prix élevé ne s'explique pas uniquement par la durée de son contrat. Lié à l'Ajax jusqu'en juin 2029, le Belge est devenu l'un des joueurs offensifs les plus importants du club la saison dernière. En 32 matches d'Eredivisie, il a inscrit 17 buts et délivré 12 passes décisives.
Jordi Cruijff estime que le joueur de 21 ans peut jouer un rôle majeur dans la course au titre. Un départ ne sera donc envisagé que si le PSG formule une offre exceptionnelle. Le club parisien dispose en outre d'une importante puissance financière, ayant déjà vendu pour environ 160 millions d'euros de joueurs cet été.
Estimé à 35 millions d'euros par Transfermarkt, Mika Godts vaut toutefois bien plus aux yeux de l'Ajax, qui met en avant son rendement, son jeune âge, son contrat longue durée et son important potentiel de progression. Depuis son arrivée en provenance du KRC Genk en janvier 2023, l'ailier gauche a disputé 113 rencontres avec l'équipe première d'Amsterdam, pour un total de 25 buts et 27 passes décisives.
Un accord personnel déjà trouvé
L'agent de Mika Godts, Niels De Jonck, a confirmé que le joueur avait trouvé un accord de principe avec le PSG pour un contrat courant jusqu'en 2031 ou 2032. Le Diable Rouge souhaite rejoindre Paris, mais il doit encore obtenir l'autorisation de l'Ajax.
Déjà international belge, Mika Godts n'avait toutefois pas été retenu dans la sélection pour la Coupe du monde. Avec le nouveau sélectionneur Mark van Bommel, il pourrait retrouver une place chez les Diables Rouges. Reste désormais à savoir si le PSG est prêt à augmenter considérablement son offre.
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