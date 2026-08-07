Le PSG ne lâche pas : nouvelle offre, améliorée, pour recruter Mika Godts !

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L'Ajax a repoussé la première offre du PSG pour Mika Godts. Le club néerlandais réclame plus de 60 M€ pour son ailier belge, qui a déjà trouvé un accord de principe avec les Parisiens. Le double champion d'Europe en titre retente désormais sa chance avec une offre améliorée.