La douzième journée de D1B s'ouvrait ce soir avec deux rencontres au programme. Pendant que les Francs Borains et Eupen partageaient, les RSCA Futures ont surclassé les U23 de Genk.

Troisième au classement, Eupen se rendait chez les Francs Borains, quatrième. Au Stade Robert Urbain, les hommes de Felice Mazzù ont été pris à froid par une bicyclette sublime de Raymond Asante sur corner après quatre minutes de jeu. Les Pandas n'ont toutefois pas eu le temps de douter : Kikas a en effet égalisé au quart d'heure.

Rebelote en fin de première mi-temps : Eupen a répondu au but du 2-1 signé Dieumerci Ndongala (coaché par Mazzù à Charleroi) en égalisant dans le temps additionnel sur un penalty converti par Chris-Kévin Nadje.

Après un premier acte haut en couleurs, le second a perdu en intensité. Les visiteurs ont pris l'initiative, mais avec beaucoup moins d'occasions à la clé. Le score de 2-2 est donc resté en l'état jusqu'au bout, permettant à l'Alliance de conserver un point d'avance sur son adversaire du soir.

Les RSCA Futures déroulent en supériorité numérique

Dans l'autre rencontre, les RSCA Futures n'ont pas fait dans la dentelle en s'imposant 0-5 chez les U23 de Genk. La première demi-heure est pourtant équilibrée, mais l'exclusion de Brad Manguelle a fait voler en éclats l'organisation limbourgeoise.

Noa Ojea en a profité pour mettre les jeunes Mauves aux commandes juste avant la pause. En deuxième mi-temps, la supériorité technique anderlechtoise était manifeste face à un adversaire en souffrance. Enzo Sternal, Alexis Flips, Joshua Nga Kana et Noah Ojea ont fait tourner en bourrique la défense du Racing pour signer un score de forfait. De quoi s'éloigner un peu plus de la zone rouge.