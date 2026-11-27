Les Francs Borains jouent actuellement contre Eupen. Les protégés du Stade Robert Urbain sont devant depuis la quatrième minute grâce à une petite merveille de Raymond Asante.

Le troisième en visite chez le quatrième : c'est bien à un choc wallon auquel la D1B a droit ce soir entre Eupen et les Francs Borains. Un choc qui n'en avait pas que le nom ; sur le terrain, le spectacle a tout de suite été au rendez-vous.

Après à peine quatre minutes, les Francs Borains ont réchauffé les mains et les cordes vocales des spectateurs frigorifiés grâce à un but de haute voltige signé Raymond Asante.

Du spectacle dans le Borinage

Sur un corner dévié au premier poteau, l'attaquant de 22 ans ne s'est pas posé de question, reprenant le ballon comme il vient, d'une bicyclette absolument splendide.

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Le gardien des Pandas n'a rien su faire face à ce ballon surpuissant sous sa transversale, conscient d'avoir déjà encaissé le but du week-end en Pro League.





Un but qui fera du bien à Asante. Prêté par Charleroi, le Ghanéen n'avait marqué qu'à une seule reprise jusqu'ici, lui qui s'illustrait régulièrement en D1 Amateurs avec les U23 du Sporting.