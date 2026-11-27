Tout au long de sa carrière, Ricardo Sa Pinto gardera en lui ce caractère volcanique. L'ancien joueur et entraîneur du Standard n'était pas d'humeur après la défaite de son équipe contre Midtjylland hier soir.

Après avoir fui l'Iran, Ricardo Sa Pinto s'est recasé à Pafos en avril dernier. Sa deuxième escapade chypriote après l'Apoel Nicosie, où il avait été sacré champion en compagnie de Dieumerci Ndongala.

Si le Portugais a encore remporté un trophée avec sa nouvelle équipe (la coupe, et même la Supercoupe chypriote par la suite), l'heure est moins à la fête en Coupe d'Europe : Pafos n'a récolté qu'un point sur douze en Conférence League et est actuellement avant-dernier.

Pas franchement disposé à parler de ses choix tactiques

Hier soir, c'est Midtjylland qui s'est imposé 0-2 au stade Stélios-Kyriakídis. Autant dire que Sa Pinto était d'humeur bougonne en conférence de presse. Lorsqu'un journaliste l'a questionné sur le choix d'aligner une défense à cinq, l'entraîneur portugais a perdu son sang-froid.

Plutôt que de répondre à la question, il a tout simplement demandé à son auteur ce qu'il faisait là. "C’est la première fois que je vous vois depuis mon arrivée il y a cinq mois. D’où venez-vous ? Je ne comprends pas… Quand on gagne, je ne te vois jamais dans les parages. C'est la première fois. Tu ne m'as jamais posé de questions".

"Qui t'envoie ici ? Tu es en vacances ? Je me souviens des visages des journalistes, je ne t'ai jamais vu" : Richard Coeur de Lion n'a pas lâché sa proie. Ce n'est en tout cas pas avec un bilan pareil qu'il croisera le fer avec un club belge en phase finale.



