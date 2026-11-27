Nathan Saliba vit un début de saison contrasté en Espagne. L'ancien milieu d'Anderlecht donne satisfaction lorsqu'il est sur le terrain, mais va en être écarté un bon moment.

Avec De Cat et Saliba, Anderlecht a perdu ses deux Nathan de l'entrejeu cet été. Là où le premier cité galère à Hoffenheim, le second s'est directement imposé comme titulaire à Villarreal, qui a déboursé 15 millions pour l'obtenir.

Son impact dans l'entrejeu a directement marqué les esprits. Contre le Real Madrid, il a même provoqué l'exclusion de Vinicius, qui lui avait tiré les cheveux en plein match.

Mais depuis le 20 septembre, il n'a plus été en mesure de débuter un match de Liga. Comme d'autres joueurs présents à la Coupe du Monde, la courte trêve estivale n'a pas totalement suffi à recharger les batteries.

Plusieurs mois à l'infirmerie en perspective

Victime de multiples pépins physiques, l'international canadien a dû passer par la case opération pour repartir sur des bases plus saines. Cette semaine, il a ainsi subi une intervention à la cheville gauche.



La date de son retour n'est pas encore connue, elle dépendra de la manière avec laquelle l'ancien Anderlechtois se remet, lui qui n'avait encore jamais manqué plus d'un mois de compétition dans sa carrière.