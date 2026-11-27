Avec 180 matchs sous les couleurs d'Anderlecht, Sacha Kljestan est une figure marquante de la dernière décennie du Sporting. Les débuts à Bruxelles ont pourtant été difficiles à vivre.

Lorsqu'on interroge des joueurs français, on entend souvent que le football belge est plus ouvert et chaleureux que chez nos voisins. Kevin Van den Kerkhof l'affirmait encore récemment. Mais lorsque Sacha Kljestan est arrivé à Anderlecht, c'était une autre histoire.

"Aux États-Unis, dans un vestiaire de MLS, quand un nouveau joueur arrive, c’est : “Oh, salut, quoi de neuf, mec ? Comment tu t’appelles ? Tu viens d’où ? Tu vas habiter où ? Tu as une famille ? Tu as besoin d’aide pour quelque chose ?” On est tous très accueillants. Quand tu arrives dans un vestiaire en Europe, tout le monde dans l’équipe te voit comme une menace, comme si tu venais leur piquer leur place. Du coup, ils sont moins accueillants", explique-t-il dans le podcast Unpacked.

Un esprit très compétitif

"Je me souviens qu’après ma première semaine, j’ai eu un stage de pré-saison vraiment difficile. C’était assez éprouvant et, un jour d’entraînement, on jouait à cinq contre cinq. Mon adversaire m’a marqué assez durement. Tout le monde me criait dessus, c'était difficile pour moi", poursuit-il.

Sacha Kljestan a dû prendre sur lui : "Je suis rentré dans ma chambre, je ne l’oublierai jamais. Je me disais : “Bon, j’ai signé un contrat de quatre ans. Voilà combien je vais gagner. Voilà combien je vais mettre de côté. Je vais jouer ces quatre années. Je vais leur prendre tout leur argent et je vais rentrer aux États-Unis parce que ces gars-là sont tous des connards".

Aujourd'hui dans le coeur des supporters

Le milieu de terrain américain a persévéré : "Il m’a fallu encore environ un mois pour faire connaissance avec eux et devenir titulaire dans l’équipe. Ça m’a ouvert les yeux parce que je me disais : ces gars-là ne sont pas très accueillants et je dois mériter ma place. Alors qu’en quittant Chivas, j’étais le capitaine de l’équipe. J’avais mérité ma place. J’étais l’un des meilleurs joueurs de l’équipe. Je jouais en équipe nationale".





"C’était comme si j’avais besoin de prendre un petit coup pour me dire : “Ça ne va pas être facile, mais si tu t’accroches, ça va être génial.” Maintenant, honnêtement, c’est mon club préféré, celui pour lequel j’ai le plus aimé jouer. Je reste en contact avec beaucoup de ces gars-là. Tu sais, on a remporté trois titres d’affilée. C’était génial. Les supporters aimaient que je sois un joueur qui travaillait vraiment dur. Et j’étais le seul Américain à jouer dans tout le pays", conclut-il d'un sourire nostalgique.