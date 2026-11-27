Bruno Venanzi a passé pas moins de sept ans à la tête du Standard. Une période qui l'a forcément marqué. L'homme d'affaires liégeois ne sera plus jamais vu uniquement comme le fidèle supporter qu'il est toujours.

En tant qu'homme d'affaires de la région passionné par le Standard, la suite logique était de devenir un président supporter avoué, pour Bruno Venanzi. Mais aussi naturelle qu'elle lui ait semblée, la décision n'a pas été prise à la légère.

Et pourtant, Venanzi en a vu de toutes les couleurs à la tête des Rouches : "J’avais sous-estimé l’impact médiatique et émotionnel que ça pouvait avoir", avoue-t-il sans détour dans 'le 7h40' sur Bel RTL.

L'investissement le plus commenté de sa carrière

Il avait pourtant été prévenu : 'C’est Jean-Claude Marcourt qui m’avait dit, lorsqu’il a appris que je reprenais le Standard : ‘Profite bien des premiers jours parce qu’après je pense que c’est comme quand on est ministre, les emmerdements commencent’".

Bruno Venanzi a fini par revendre le club sept ans après son acquisition : "Le Covid a été très dommageable en termes de résultats financiers, donc il fallait aussi réinvestir et c’est un choix que je ne voulais pas faire et donc j’ai décidé de vendre le club à ce moment-là".



Le club lui aussi en a vu de toutes les couleurs lors de l'ère 777 Partners. Depuis 2025, c'est Giacomo Angelini qui tente de le refaire grandir : "Ça dépend quelles sont ses ambitions mais dans un club de foot, si on veut jouer le top, il faut investir", embraye Venanzi. D'où les questions quant à la recherche de nouveaux investisseurs.