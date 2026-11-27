Le Club de Bruges a prolongé Naïm Amengai. Le milieu offensif de 18 ans est désormais lié au Blauw en Zwart jusqu'en 2029.

Amengai est arrivé à Bruges en provenance de Lille à l'été 2023. Il a ensuite évolué dans plusieurs équipes de jeunes et fait partie intégrante du noyau U23 du Club NXT depuis la saison dernière.

Entre-temps, Amengai a déjà disputé 28 rencontres de D1B. Cette saison, il impressionne avec six buts et une passe décisive en dix matches de championnat. Dont un doublé contre Virton le week-end dernier.

Déjà à l'oeuvre avec le noyau A

L'été dernier, il a également pu rejoindre le noyau A du Club de Bruges et a participé à plusieurs matches amicaux sous les ordres d'Ivan Leko.

Le milieu offensif a aussi déjà acquis de l'expérience sur la scène européenne. Il a disputé 19 matches en Youth League et faisait partie de l'équipe qui a atteint la semaine des finales à Lausanne. Le Club NXT U19 y a finalement décroché la médaille d'argent.

Également dans le viseur de l'équipe nationale

Amengai est passé par les sélections nationales de jeunes belges, des U15 aux U19. Lors des plus récents matches de qualification pour l'Euro, il a également inscrit son premier but pour la Belgique. Mais il dispose également de la nationalité sportive marocaine.



