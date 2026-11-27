Les U17 belges savent quel obstacle ils devront franchir pour atteindre le tour suivant de la Coupe du monde au Qatar. Nos jeunes compatriote affronteront l’Arabie saoudite lundi en seizièmes de finale. Le coup d’envoi est prévu à 14h30, heure belge.

La Belgique s’est qualifiée pour la phase à élimination directe avec des résultats contrastés. Elle a commencé le tournoi par une courte victoire 3-2 contre le Vietnam, avant de s’incliner 2-1 face au Mali. Lors de leur dernier match de poule, les jeunes Belges se sont repris avec une convaincante victoire 0-6 contre la Nouvelle-Zélande.

L’Arabie saoudite a surpris la France

Notre adversaire de lundi a également connu un parcours remarquable. L’Arabie saoudite a perdu son match d’ouverture 2-3 contre l’Uruguay, mais s’est reprise avec une surprenante victoire 0-1 face à la France.

Lors du dernier match de groupe, Haïti a également été vaincu 1-2, ce qui a permis aux Saoudiens de terminer deuxièmes avec six points.

Les Jeunes Diables ne devront donc certainement pas sous-estimer leur adversaire. L’Arabie saoudite a prouvé contre la France qu’elle pouvait aussi surprendre les grandes nations et aborde ce match avec de la confiance après deux victoires consécutives.

Une possible revanche contre l’Italie



En cas de victoire, une affiche particulièrement chargée pourrait les attendre en huitièmes de finale. L’Italie pourrait en effet devenir l’adversaire, ce pays qui avait privé la Belgique du titre européen en juin après une séance de tirs au but perdue en finale de l’Euro. L’Italie devra toutefois d’abord se défaire du Tadjikistan lors de son seizième de finale.