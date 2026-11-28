Encore un samedi compliqué pour Senne Lammens et Youri Tielemans. Manchester United a perdu 4-0 contre Brentford et campe dans la zone rouge du classement.

Manchester United a encore pris quatre buts ce samedi. Avec Senne Lammens et Youri Tielemans dans le onze de départ, les Red Devils se sont inclinés à Old Trafford face à Brentford 0-4 et sont 19ème de Premier League.

Le nouveau coach, Mauricio Pochettino dirigeait son troisième match à la tête de Manchester United. Battus 4-0 à Liverpool le week-end dernier, ses joueurs étaient menés de deux buts après 32 minutes de jeu.

Deux buts par mi-temps

Callum Wilson, qui n'avait pas marqué cette saison, a trompé Senne Lammens à deux reprises. L'attaquant anglais a profité de deux assists de Dango Ouattara pour donner une belle avance à Brentford.

La situation a empiré pour les Mancuniens en fin de rencontre. Kristoffer Ajer a inscrit le troisième but sur corner à la 82e minute et Kevin Schade a ajouté le quatrième dans les arrêts de jeu. Brentford occupe la cinquième place du classement.

Pas la faute de l'ancien entraîneur ?



La situation est vraiment catastrophique pour Manchester United, qui s'était séparé de Michael Carrick à cause des mauvais résultats... L'ancien joueur du club était parti en larmes lorsqu'il avait appris la nouvelle.