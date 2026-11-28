Avec un bilan de 13 points sur 18, Dražen Brnčić a joliment redressé Mons. Le nouvel entraîneur a déjà fait forte impression au Tondreau.

Prétendant plus que jamais assumé au titre et au football professionnel, Mons a dû trancher dans le vif assez tôt dans la saison en constatant que la mayonnaise ne prenait pas avec George Boateng. L'entraîneur néerlandais était assez impopulaire auprès des supporters.

"George est une bonne personne et un bon entraîneur. Mais parfois, il y a aussi certaines situations lors desquelles ça ne se passe pas bien pour une raison ou pour une autre", avance le Directeur Général Alex Hayes sur le plateau de Télé MB.

Sa situation devenait intenable : "Le paysage montois n'était peut-être pas fait pour lui. Mons est une ville fantastique, avec une fierté et une identité. Il faut savoir être proche des gens et serrer des pinces".

Dražen Brnčić déjà comme chez lui

C'est alors que l'Albert a été chercher Dražen Brnčić à Virton : "On ne voulait pas manquer l'occasion de faire venir un entraîneur de ce calibre et on est très heureux qu'il soit là. Avoir quelqu'un qui connaît les joueurs, le championnat, qui sait quoi faire sur chaque terrain, ça aide beaucoup".

L'ancien coach de Tubize-Braine était pourtant actif en D1B avec l'Excel. Mais Mons n'a pas grand-chose d'un club amateur. "La D1 Amateur est un peu trop petite pour lui. Il a énormément d'idées sur le plan tactique", confirme Dylan De Belder.



