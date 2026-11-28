Deux belles affiches étaient au programme à 16 heures en Challenger Pro League. Le Patro Eisden Maasmechelen a fait parler sa puissance offensive et le Club NXT s'est imposé à domicile face au Lierse, qui s'enfonce peu à peu dans une situation délicate.

Patro Eisden Maasmechelen - La Gantoise U23 7-0

Le Patro Eisden Maasmechelen va beaucoup mieux depuis un mois. Après un début de saison compliqué, Stijn Stijnen a été remplacé par Ferrera au poste de T1. Et le changement semble avoir fait du bien aux Limbourgeois.

Ces derniers l'ont prouvé face à Jong Gent, qui a passé un après-midi pour le moins compliqué. Inspirés offensivement, les hommes de Ferrera ont inscrit sept buts, infligeant une grosse défaite aux jeunes Buffalos.

Delpupo avait inscrit les deux premiers buts de la rencontre et Lahssaini avait porté le score à 3-0 avant la pause. Dès la reprise, Takaoka a mis fin aux derniers espoirs du Jong Gent.

Le Japonais s'est offert un doublé, puis Kis, sur penalty, et Penin, en fin de rencontre, ont alourdi la marque. Les Limbourgeois réalisent une nouvelle belle opération au classement et confortent leur place dans le top 5, en bonne position dans la course aux play-offs.

Club NXT - Lierse 2-1

Le Club NXT s'est lui imposé à domicile face à Lierse sur le score de 2-1. Amengai a donné l'avantage à son équipe. Lierse est revenu à hauteur grâce à Stanic. Le Lierse a marqué contre son camp, permettant au Club NXT de reprendre l'avantage avant la pause.





Le score n'a plus évolué en seconde période. Le Lierse réalise une nouvelle mauvaise opération au classement et voit son adversaire du jour lui passer devant.