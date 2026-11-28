La suspension qui change tout : un ancien de Charleroi va se la jouer comme Clinton Mata ce week-end

Le Racing Genk ne compte pas en rester là. Expulsé le week-end dernier face à La Louvière, le défenseur central Matte Smets a écopé de deux matchs de suspension. Les Limbourgeois contestent la sanction avec un objectif en tête : pouvoir compter sur lui pour le derby contre Saint-Trond. Sa sanction a finalement été réduite, mais pas supprimée. Ce qui contraint Timmy Simons à revoir ses plans.





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