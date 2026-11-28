La suspension qui change tout : un ancien de Charleroi va se la jouer comme Clinton Mata ce week-end
Photo: © Photonews
Le Racing Genk ne compte pas en rester là. Expulsé le week-end dernier face à La Louvière, le défenseur central Matte Smets a écopé de deux matchs de suspension. Les Limbourgeois contestent la sanction avec un objectif en tête : pouvoir compter sur lui pour le derby contre Saint-Trond. Sa sanction a finalement été réduite, mais pas supprimée. Ce qui contraint Timmy Simons à revoir ses plans.
Joris Kayembe comme défenseur central contre Saint-Trond ?
Comme nous vous l'expliquions plus bas, Matte Smets est suspendu pour le derby limbourgeois de demain entre Genk et Saint-Trond. Exclu contre la RAAL, le jeune défenseur a écopé d'un match de suspension ferme et d'un autre avec sursis. Pour le suppléer dans l'axe, Timmy Simons pense à Joris Kayembe, pourtant habitué au flanc gauche du Racing. "Avec lui, tu peux être plus flexible dans les permutations. Il peut aussi défendre sur le flanc, ce qui permet de mettre la pression d’une autre manière", explique l'entraîneur de Genk dans Het Belang van Limburg. Son profil pourrait-il valoir à Kaymbe une évolution à la Clinton Mata ?
Matte Smets finalement suspendu ce week-end
Matte Smets avait reçu un carton rouge direct dans les arrêts de jeu face à La Louvière pour un tacle dangereux sur Thierry Lutonda. D'abord face à la menace de deux matchs de suspension en première instance, le jeune défenseur a vu le Racing faire appel. Le Conseil disciplinaire a finalement revu sa sanction à un match de suspension ferme et un autre avec sursis. Matte Smets ne disputera donc pas le derby limbourgeois contre Saint-Trond (son ancien club) ce week-end. Il écope également de 1.500 euros d'amende. Voilà qui tombe mal pour Timmy Simons, face à son premier grand rendez-vous depuis son arrivée.
Le Racing Genk ne compte pas en rester là. Expulsé le week-end dernier face à La Louvière, le défenseur central Matte Smets a écopé de deux matchs de suspension. Les Limbourgeois contestent la sanction avec un objectif en tête : pouvoir compter sur lui pour le derby contre Saint-Trond.
Le Racing Genk s'est imposé 3-0 face à La Louvière samedi, mais ce succès a été terni par l'expulsion de Matte Smets en fin de rencontre. Auteur d'une intervention musclée sur Thierry Lutonda, le défenseur a logiquement vu rouge. Un carton qui pourrait le priver du derby limbourgeois.
Genk fait appel
Le parquet fédéral avait proposé deux matchs de suspension. Genk a contesté cette sanction devant le Comité disciplinaire, qui a finalement maintenu les deux journées.
Les Limbourgeois ne comptent pas en rester là. Selon Het Laatste Nieuws, le Racing a décidé mercredi de faire appel. Le dossier sera réexaminé vendredi et le verdict tombera dans la foulée.
Smets retrouvera-t-il son ancien club ?
L'enjeu est particulier pour Matte Smets, puisque Genk affronte Saint-Trond, son ancien club, ce week-end. Si la suspension est confirmée, le défenseur manquera ses retrouvailles avec les Canaris et Timmy Simons devra se passer d'un élément important de sa défense.
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À deux jours du week-end, le derby limbourgeois se jouera donc d'abord devant l'instance disciplinaire. Genk saura vendredi s'il peut compter sur Smets.
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