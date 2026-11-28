L'ancien entraîneur du Standard et du Club de Bruges, Ronny Deila, est le nouvel entraîneur du Sparta Prague. Le Norvégien succède en Tchéquie à Brian Priske, qu'on a connu sur le banc de l'Antwerp.

Le nom de Ronny Deila est évidemment bien connu en Belgique, pour son passage à la tête du Standard, puis pour son départ surprise vers le Club de Bruges avec un titre de champion en fin de saison à la clef.

Après son départ du Club de Bruges en mars 2024, il a connu des aventures moins fructueuses à Al-Wahda, aux Émirats arabes unis, puis à Atlanta United, en MLS. Début 2026, Deila avait rejoint le Maccabi Tel Aviv, mais il a quitté le club en mai pour des raisons personnelles.

Ronny Deila arrive dans un club en difficulté

Désormais, Ronny Deila relève un défi de taille au Sparta Prague. Le club de la capitale n'est que quatrième du championnat tchèque, treize unités derrière le leader et grand rival, le Slavia. Une situation compliquée qui a coûté sa place à Brian Priske (ex-Antwerp).

Deila emmène également un collaborateur de confiance en Tchéquie. Kenneth Dokken sera son adjoint, après avoir déjà travaillé avec lui au Maccabi Tel Aviv. Le Norvégien a signé un contrat de plusieurs années et prendra place sur le banc pour la première fois dimanche contre Zlin.

Le Sparta Prague a récemment décidé de se séparer d'une icône : Tomas Rosicky, ancienne star d'Arsenal et directeur sportif du club, a dû plier bagages en raison des résultats insuffisants. Il était à la tête de la politique sportive du Sparta depuis 8 ans déjà.