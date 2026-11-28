Cette saison, Rafiki Saïd évolue à Wolverhampton. Les débuts n'ont pas été simples, mais le Comorien trouve désormais ses marques.

Même si son irrégularité face aux adversaires de milieu de tableau en exaspérait certains, Rafiki Saïd s'était très vite imposé comme une bonne trouvaille du premier mercato de Marc Wilmots.

Véritable caution créativité de Vincent Euvrard, il avait d'ailleurs rapporté neuf millions d'euros grâce à son transfert à Wolverhampton. Pas mal pour un joueur acheté un peu plus de deux millions un an plus tôt.

En Championship, le joueur a toutefois dû prendre son mal en patience. Pas en état de jouer lors des sept premiers matchs de la saison, il a dû attendre mi-octobre pour goûter à sa première titularisation.

Rafiki Saïd et Wolverhampton montent en puissance

Il a récemment inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs face à Charlton, venant conclure une magnifique action collective de la part des Wolves, qui ont fini par l'emporter 2-1.

Magnifique action collective des Wolves qui ont encore assuré face à Charlton (2-1), montrant aussi bien la domination de Mateus Mané que le premier but de Rafiki Saïd ! 🇰🇲 🐺 https://t.co/VlgaSAz48n



— Feuille de Match (@fdematch) November 23, 2026

Grâce à son récent bilan de 20 points sur 24, Wolverhampton s'est hissé à la troisième place du classement. La saison est encore longue (la Championship compte pas moins de 46 matchs), mais Saïd peut espérer disputer la Premier League la saison prochaine.