Le Club de Bruges défiera bientôt le VFB Stuttgart en Ligue des Champions. Le club allemand drague d'ailleurs un ancien produit du centre de formation blauw en zwart.

Avec Deniz Undav, Ameen Al-Dakhil et Bilal El Khannouss, le VFB Stuttgart renseigne quelques têtes connues dans son effectif. La direction aimerait d'ailleurs en ajouter une quatrième.

Le Bild nous apprend en effet que le VFB songe à recruter Arne Engels dès cet hiver. Dans le milieu, le club prépare le départ d'Angelo Stiller, pour qui l'été représentera la dernière occasion d'être monnayé avant la fin de son contrat un an plus tard.

West Ham ne voudra sans doute pas coopérer

Engels pourrait ainsi prendre ses marques et assurer la transition. Mais le conditionnel est plus que jamais de rigueur : les chances semblent assez maigres.

West Ham a en effet déboursé plus de 25 millions pas plus tard que cet été, faisant de cet ancien Diable Rouge un pion majeur de sa campagne pour retrouver la Premier League.



Stuttgart a ainsi pensé à d'autres alternatives. Il est d'ailleurs assez frappant de constater que deux d'entre elles évoluent en Championship : Caspar Jander (Southampton) et Aidan Morris (Middlesbrough) seraient également sur les radars.