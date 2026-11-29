Privé de Kevin De Bruyne, Naples a concédé un match nul face à Sassuolo 0-0et reste à distance des premières places du championnat italien.

Kevin De Bruyne n'a pas participé à la rencontre de Naples face à Sassuolo ce dimanche. Le Diable Rouge, qui a ressenti une gêne, ne figurait pas dans le groupe napolitain pour cette 13e journée de Serie A.

Ses coéquipiers avaient une belle occasion de prendre trois points face à un adversaire en difficulté depuis plusieurs semaines. Les Napolitains ont dû se contenter d'un match nul et vierge 0-0.

Domination stérile

Naples a passé plus de temps avec le ballon et s'est procuré plus d'occasions que son adversaire. Cette domination n'a pas suffi pour faire la différence face à une formation qui lutte pour son maintien dans l'élite italienne.

Au classement, les Napolitains sont bloqués à la huitième place. Ils accusent sept points de retard sur le cinquième du championnat. Un écart important pour une équipe qui cherche à se rapprocher des places européennes.

Zone de relégation



Du côté de Sassuolo, ce déplacement a permis de mettre fin à une succession de défaites. Le club est en mauvaise posture avec une dix-huitième place, synonyme de relégation en fin de saison.