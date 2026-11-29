Le Real Madrid s'est incliné 1-2 à domicile face à Alavés ce samedi soir. José Mourinho a critiqué l'arbitre en conférence de presse pour avoir exclu Jude Bellingham.

José Mourinho n'a pas épargné César Soto Grado samedi soir. Après la défaite du Real Madrid contre Alavés 1-2 au Santiago Bernabeu, le Portugais s'en est pris à l'arbitre, lui reprochant sa gestion de l'exclusion de Jude Bellingham en fin de rencontre.

Troisième de Liga derrière l'Atlético Madrid et le FC Barcelone, le club madrilène pourrait compter six points de retard sur les Catalans si ces derniers s'imposent ce dimanche contre le Deportivo.

José Mourinho attaque l'arbitre du match

À deux minutes de la fin du temps réglementaire, l'Anglais réclamait un penalty. Il a reçu un second avertissement pour simulation. Mourinho a reconnu avoir des doutes sur la faute, mais préfère croire son joueur. Le Portugais estime que l'arbitre cherche trop souvent à se mettre en avant.

"Si je suis honnête, le penalty m'avait l'air douteux. Mais Jude m'a dit qu'il y avait penalty, donc je le crois", a déclaré Mourinho en conférence de presse. "Mais bon je crois que cet arbitre aime montrer son pouvoir et montrer qu'il est un phénomène".

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Le Portugais a reconnu s'être trompé dans ses choix. "Ce n'est pas à cause de lui qu'on a perdu, aujourd'hui c'est à cause de moi. Nous avons manqué de fraîcheur, c'est ma responsabilité, ce sont mes décisions".