Absent depuis plusieurs semaines à cause d'une blessure musculaire, Zeno Debast fait son retour dans le groupe du Sporting CP. Une bonne nouvelle pour le Diable Rouge, à l'approche de l'un des matchs les plus importants de la saison.

Le Sporting Portugal affrontera le FC Porto ce dimanche soir. Zeno Debast a rejoint Vila Nova de Gaia samedi avec ses coéquipiers, où le Sporting prépare ce choc. Pour l'ancien défenseur d'Anderlecht, c'est une excellente nouvelle après une longue période marquée par les blessures.

Debast enfin de nouveau disponible

Debast n'a plus joué pour le Sporting depuis le 19 septembre. Son dernier match remonte à la rencontre face à Arouca, conclue sur le score de 2-2 et durant laquelle il avait reçu un carton rouge direct. Touché à la jambe gauche, il a été absent près de deux mois pour cette blessure musculaire.

Plus tôt cette semaine, le défenseur de 23 ans avait repris les entraînements collectifs. Il franchit une nouvelle étape importante. Paulo Fonseca a repris Debast dans son groupe pour le déplacement à Porto. À voir si le Diable aura du temps de jeu.

Un choc crucial face au FC Porto

Son retour tombe à pic pour le Sporting, qui accuse neuf points de retard sur le FC Porto. Le club lisboète n'a plus le droit à l'erreur dans la course au titre. En cas de défaite, l'écart passerait à douze points.



Fonseca dispose d'une solution supplémentaire en défense. Après près de deux mois d'absence, Debast devrait reprendre progressivement la compétition. Le coup d'envoi du choc face à Porto sera donné à 21h30, heure belge.