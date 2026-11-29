Mika Godts a disputé l'un de ses meilleurs matches sous le maillot du Paris Saint-Germain samedi soir face à Lorient en Ligue 1. Le Diable rouge a délivré une passe décisive à Ousmane Dembélé, qui n'a pas manqué de saluer sa prestation.

Mika Godts commence à trouver ses marques au Paris Saint-Germain. Discret depuis son arrivée dans la capitale française, le Diable rouge a montré un autre visage face à Lorient hier soir. Plus audacieux balle au pied, le jeune ailier n'a pas hésité à défier les défenseurs. Une prestation qui a plu à ses coéquipiers, à commencer par Ousmane Dembélé, à qui le Belge a offert son deuxième but de la rencontre.

Le Français a tenu à remercier son partenaire au micro de Ligue 1+. "Cela fait du bien de marquer, je prends du plaisir avec mes coéquipiers. J'ai tiré beaucoup de fois, je n'ai pas eu de réussite. Je suis heureux d'avoir marqué, il y a eu un très bon travail de Mika", a-t-il déclaré. Avec quatre dribbles réussis et cinq passes clés, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam a été proche de trouver le chemin des filets.

Mika Godts gagne en confiance au PSG

Warren Zaïre-Emery a aussi constaté un changement chez le Diable Rouge. "On l'a senti bien en confiance. Il prend le ballon, il va dribbler. Il fait ce qu'il sait faire. On le sent en confiance, c'est un très bon joueur. Il a réussi à se créer pas mal d'occasions, il fait de bonnes passes. Qu'il continue comme ça et qu'il prenne encore plus confiance, car il va beaucoup nous aider", a expliqué le milieu parisien en zone mixte.

Luis Enrique avait déjà remarqué les progrès du Diable lors des dernières séances d'entraînement. "Il avait plus de confiance, il a très bien joué. On est contents, c'est normal d'avoir besoin d'un peu plus de temps pour s'adapter à ce qu'on veut. Ce n'est facile pour aucun joueur. Ce que j'ai vu toute la semaine de Mika Godts, c'est ce que j'aime", a confié l'entraîneur espagnol en conférence de presse.

Deux concurrents direct à l'infirmerie

Privé de Khvicha Kvaratskhelia et de Désiré Doué pour une très longue période, le PSG manque de joueurs capables d'éliminer leurs adversaires sur les ailes. La direction parisienne envisage de recruter cet hiver. D'ici là, le Belge devrait avoir plusieurs occasions de convaincre Enrique qu'il peut occuper une place plus importante dans son équipe.