Thomas Meunier a été exclu après dix minutes de jeu ce dimanche. Le Diable Rouge a commis une grosse faute sur la cheville d'Omar Marmoush.

Thomas Meunier n'aura passé que dix minutes sur la pelouse ce dimanche après-midi. Titularisé sur le flanc droit de la défense de Sunderland, le Diable Rouge a laissé ses coéquipiers à dix après une vilaine faute sur Omar Marmoush.

Le Belge a laissé traîner son pied droit sur la cheville de son adversaire. Après l'intervention de la VAR, l'arbitre a sorti le carton rouge. Meunier risque de manquer plusieurs rencontres, alors que son équipe a grandement besoin de lui.

Presque comme Eden Hazard

Les images rappellent la blessure dont avait été victime Eden Hazard au Real Madrid. L'ancien capitaine des Diables Rouges avait multiplié les rechutes et n'avait jamais retrouvé son niveau durant son passage en Espagne.

Une exclusion qui tombe mal pour Sunderland. Avec neuf points au compteur, le club occupe la 18e place de Premier League et lutte pour son maintien. Disputer pratiquement toute une rencontre en infériorité numérique complique la tâche des Black Cats.





Malick Fofana a du mal à se faire une place

Malick Fofana, l'autre international belge de Sunderland, a débuté la rencontre sur le banc. Son entraîneur a dû revoir ses plans après l'expulsion de Meunier, alors qu'il pouvait compter sur son expérience pour ce rendez-vous de Premier League.