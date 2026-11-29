Thibo Baeten a réagi aux critiques de Gertjan Verbeek. L'attaquant belge du Go Ahead Eagles avait été vivement pris à partie par le consultant néerlandais parce qu'il préférait jouer à GTA plutôt que de regarder Real Madrid-PSV. Après la défaite 4-0 contre le PSV, Baeten a répliqué.

Le Belge de 24 ans avait expliqué qu'il n'avait pas regardé le match de Ligue des champions parce qu'il était occupé à autre chose, comme jouer à des jeux vidéo. Verbeek avait réagi de manière virulente, le qualifiant de "crétin". Une réaction étrange.

L'ancien entraîneur a suggéré que Baeten pouvait rester devant sa console jusqu'à quatre heures du matin. Selon Verbeek, un tel comportement pourrait justifier le licenciement. Il est allé très loin, alors qu'il se basait sur des déclarations innocentes.

Baeten dément les accusations

"Tout le monde peut donner son avis. Je ne connaissais pas la personne concernée, jusqu'à ce que je me renseigne un peu. Je ne savais pas qui c'était. Je trouve juste cela regrettable", a réagi Baeten après le match contre le PSV au micro d'ESPN. Les suppositions de l'analyste le dérangent.

🎮 Thibo Baeten pareert kritiek Gertjan Verbeek in 'GTA-ophef'. "Dat je die aannames doet op die leeftijd..." 🔗 https://t.co/KTd6az4OfL https://t.co/IX4w3H6Byz — ESPN NL (@ESPNnl) November 28, 2026

"Je ne sais pas quel âge il a, mais faire de telles suppositions, à cet âge-là... Bon, ce n'est pas grave, il peut le faire. En tout cas, ce n'est pas la vérité. Je ne joue pas jusqu'à quatre heures du matin, sinon ma petite femme deviendrait folle", a précisé le Belge.



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Baeten souligne qu'il prend bel et bien sa carrière de footballeur très au sérieux. "Je suis très consciencieux dans la gestion de ma carrière. Personne n'a à s'exprimer sur ma vie privée. Je ne le fais pas." L'attaquant veut rectifier l'image selon laquelle il négligerait ses obligations de footballeur professionnel.

Baeten n'a pas pu s'empêcher d'adresser une petite pique à Verbeek. "Moi, j'ai 24 ans, peut-être que je suis un peu plus mature que la personne concernée, que je connais désormais." Le Belge ne voulait pas faire plus monter la polémique. "Je n'ai que de l'amour pour lui aussi, je pense que c'est un très bon gars", a-t-il conclu avec un sourire.