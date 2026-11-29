Ce dimanche, à 16 heures, l'Antwerp recevra Anderlecht. Un match qui sera particulier pour le nouveau président du matricule 1 Wouter Vandenhaute qui a été le président du club bruxellois il y a peu. Trois de ces proches, dont Tia Hellebaut, évoquent la façon dont Wouter Vandenhaute va aborder ce match.

Anderlecht a toujours été le club de son cœur selon ses dires, mais son aventure à la tête du club le plus titré du Royaume a fini en eau de boudin. Rejeté par la majorité des supporters mauves après plusieurs décisions sportives catastrophiques, Wouter Vandenhaute a été prié de rendre son costume présidentiel voici quelques mois et a quitté son club préféré sur la pointe des pieds.

Marc Coucke et Kenneth Bornauw absents

Cet été pourtant, l'homme de média, a retrouvé le milieu du football du côté de l'Antwerp. Avec le consortium One Holding, il a récupéré le bébé de Paul Gheysens et a même réussi à attirer Toby Alderweireld, capitaine du triplé championnat, Coupe, Supercoupe en 2023, comme actionnaire.

Ce 29 novembre sera particulier pour Wouter Vandenhaute puisqu'Anderlecht se déplace au Bosuil. Dans la loge présidentielle, il recevra, aux côté de Sven Jacques, la délégation anderlechtoise. Si Michael Verschueren sera bien présent, ce ne sera pas le cas de Kenneth Bornauw et de Marc Coucke, avec qui les relations se sont fortement refroidies depuis la fin de l'aventure anderlechtoise.

Aucune rancœur

Trois personnes de l'entourage proche de Wouter Vandenhaute ont évoqué ce rendez-vous particulier. Le nouvel actionnaire du "Great Old" abordera-t-il ce match avec un sentiment de revanche ? Probablement pas.

Son ami de longue date, le journaliste spécialisé dans le cyclisme Mark Uytterhoeven, souligne que Wouter Vandenhaute est capable de tourner facilement la page. "Pour lui, Anderlecht appartient tout simplement au passé. Il n’éprouve aucune rancœur", explique-t-il dans Het Nieuwsblad.



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Construire quelque chose de beau à l'Antwerp

Tia Hellebaut, championne olympique qui le connaît depuis de nombreuses années. Elle fête d'ailleurs son anniversaire le même jour que le nouvel homme fort de l'Antwerp. L'ancienne sauteuse en hauteur qui s'est envolée sur l'Olympe en 2008 à Pékin ne voit elle non plus aucune raison de lui prêter des envies de revanche. "Je ne le connais pas comme quelqu’un qui nourrit de la rancune, affirme-t-elle. Bien sûr, c'est un match spécial pour Wouter, mais je ne pense pas qu'il en perde le sommeil. Certes, l'aventure à Anderlecht a mal tourné et il tente maintenant de construire quelque chose de beau à l'Antwerp. Mais ce n'est un secret pour personne qu'il est un Anderlechtois depuis tout jeune, donc il gardera sûrement une place dans son cœur pour ce club."

Toujours de l'affection pour Anderlecht

Le cousin de Wouter Vandenhaute, Jaan Vanwildemeersch, confirme également cette affection pour le club bruxellois. "Il souhaitera toujours que ce club se porte bien", assure-t-il.

Durant son passage à la tête d’Anderlecht, Vandenhaute a essuyé de nombreuses critiques, mais il y a aussi vécu de très beaux moments. Il espère cependant, même sans rancœur, que ce soit l'Antwerp qui vive un meilleur moment ce dimanche.