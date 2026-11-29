Il y a eu six buts mais aussi une polémique ce dimanche après-midi dans le derby limbourgeois entre Saint-Trond et Genk 3-3. Le STVV n'a pas digéré l'intervention de la VAR après la pause et l'a fait savoir sur les réseaux sociaux après le match.

Les Canaris ont publié sur X (ex-Twitter) une photo du score final accompagnée du message : "Un point surVARmérité". Un clin d'œil au partage arraché, mais surtout une référence à l'assistance vidéo, qui avait joué un rôle important plus tôt dans la rencontre.

Un contact minime prive Saint-Trond d'un deuxième but

Saint-Trond menait logiquement 1-0 à la pause et semblait doubler son avance dès le retour des vestiaires. Shogo Taniguchi a repris le ballon dans les filets après un corner, mais la VAR a détecté une possible faute de Samed Bazdar sur le défenseur genkois Josué Kongolo.

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Les images ont montré Bazdar tentant de frapper le ballon, le manquant complètement avant d'effleurer Kongolo. Le défenseur est tombé et la VAR a appelé l'arbitre Jan Boterberg à visionner les images. Ce dernier a estimé que le contact était suffisant pour annuler le but. Pas de 2-0, donc, à la grande déception de l'équipe locale.



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À nouveau le même duo arbitral

Ce n'est pas la première fois que Boterberg et Bourdeaud'hui sont au coeur d'une polémique. Le week-end dernier, les deux hommes étaient impliqués dans une décision contestée lors d'Anderlecht-OH Louvain. Les rôles étaient inversés : Bourdeaud'hui était au sifflet et Boterberg à la VAR.

Malgré cette controverse, les deux hommes ont été désignés ensemble pour le derby limbourgeois, cette fois avec des rôles inversés.