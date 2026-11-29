Manuel Neuer devrait prendre sa retraite à la fin de la saison. Le gardien allemand de 40 ans a annoncé sa décision ce dimanche.

Manuel Neuer s'apprête à mettre un terme à sa longue carrière. Le gardien du Bayern Munich, âgé de 40 ans, a annoncé ce dimanche qu'il ne comptait pas poursuivre l'aventure au-delà de son contrat, qui expire en juin 2027.

Actuellement blessé, le champion du monde 2014 devrait retrouver les terrains en décembre. Vincent Kompany a une autre solution avec Jonas Urbig, qui a profité de l'absence de son aîné pour se montrer.

Manuel Neuer ne continuera pas

"Je pars du principe que cet été, ça ne continuera pas pour moi. J'essaie maintenant de profiter du temps restant. Je pense aussi au club, à construire quelque chose pour l'avenir ensemble avec Jonas et à avoir un gardien de but de premier plan pendant au moins les 10 prochaines années", a confié Neuer lors d'une visite à un fan club.

Jonas Urbig, son successeur

"Jonas est sur une excellente voie. Il livre des performances de haut niveau pour notre équipe et ça me procure une grande satisfaction", a ajouté le portier allemand, qui fêtera ses 41 ans en mars.



Le double vainqueur de la Ligue des Champions pourrait céder sa place avant la fin de son contrat. Il appartiendra à Kompany de trancher lorsque les deux gardiens seront disponibles.