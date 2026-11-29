Le derby limbourgeois entre le STVV et le KRC Genk a tenu toutes ses promesses ce dimanche après-midi. Longtemps en passe de s'offrir une belle victoire face à leur rival, les Trudonnaires ont été menés au score avant d'arracher le partage au terme d'une fin de match folle. Les deux équipes se sont quittées sur un 3-3.

Le STVV a pris la rencontre par le bon bout, se procurant plusieurs belles occasions dès les premières minutes. Après avoir manqué deux opportunités, Samed Bazdar a trouvé le chemin des filets à la demi-heure de jeu. L'attaquant s'est joué de Kongolo et Ravych avant de donner l'avantage aux Trudonnaires. En face, Genk s'est montré trop discret offensivement durant le premier acte.

Genk renverse complètement la rencontre

Dès le retour des vestiaires, le STVV a pensé doubler son avance. Taniguchi a repris le ballon dans les filets après un corner, mais l'arbitre Jan Boterberg a annulé le but après l'intervention de la VAR. Bazdar avait touché Kongolo dans la phase qui précédait. Un moment qui s'est avéré coûteux pour l'équipe.

Quelques minutes plus tard, Genk a changé le cours de la rencontre. Rafiu Durosinmi a égalisé de la tête, puis inscrit le 1-2 deux minutes plus tard, à chaque fois sur un service de Junya Ito. Lorsque Benjamin Tahirovic a marqué le troisième but genkois avec un peu de réussite à la 63e minute, le derby limbourgeois semblait plié.

Une fin de match folle au Stayen

Mais le STVV a refusé de s'avouer vaincu. IIlias Sebaoui a touché le poteau et Ryan Merlen, monté au jeu, a réduit l'écart à la 75e minute d'un superbe coup franc. Les Canaris ont poussé pour égaliser et pensaient avoir fait le plus dur dans le temps additionnel grâce à Ryotaro Araki. Le but a été annulé après l'intervention de la VAR pour un hors-jeu d'Arbnor Muja.

Genk pensait alors repartir de Stayen avec les trois points, mais le STVV n'avait pas dit son dernier mot. À la 94e minute, sur un corner, Shogo Taniguchi a placé sa tête en direction du but et Aaron Bibout, monté au jeu côté genkois, a malencontreusement dévié le ballon de la tête dans ses filets. Le Stayen a explosé de joie et les Canaris ont arraché un point au bout du suspense. Un derby limbourgeois qui aura tout offert, sauf un vainqueur.



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Genk est sixième du classement pour le moment avec 19 points et Saint-Trond 13e avec 13 points.