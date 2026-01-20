Un groupe de supporters de Charleroi a tenté d'attaquer les cars des fans du Standard avant le choc wallon !

Avant le choc wallon entre Charleroi et le Standard, ce dimanche, la police locale a interpellé 39 supporters carolos qui tentaient d'attaquer les cars des supporters liégeois à l'aide d'engins pyrotechniques. La situation aurait pu rapidement dégénérer.

Les abords du stade du Pays de Charleroi ne sont jamais tout à fait les mêmes avant un match de championnat "classique" ou avant un choc wallon face au Standard.

Ce dimanche, dès notre arrivée et à notre départ, il a fallu effectuer un petit détour pour éviter une rue fermée et fortement surveillée par les forces de l’ordre, passage prévu pour les cars des joueurs et des supporters liégeois.

Si l’on peut regretter qu’un match de football nécessite de telles mesures, leur présence semble avoir permis d’éviter une situation qui aurait pu rapidement dégénérer avant le coup d’envoi.

Des supporters de Charleroi ont tenté d’attaquer les cars des supporters du Standard

Selon nos confrères de Sudinfo et de la Nouvelle Gazette, une quarantaine de supporters de Charleroi et/ou assimilés ont été interceptés par la police alors qu’ils tentaient de s’en prendre aux cars des supporters liégeois avec des matériels pyrotechniques.

Lire aussi… Un ancien coéquipier de Marco Ilaimaharitra surpris : "J'avais parié qu'il prendrait une carte rouge"›

Au total, 39 interpellations ont été enregistrées aux abords du Mambourg dans l’heure précédant le match. On imagine les conséquences si ces individus avaient réussi à atteindre les cars des supporters visiteurs, déjà eux-mêmes équipés de dispositifs pyrotechniques, comme en témoigne le feu d’artifice déclenché depuis le parcage lors de l’entrée des acteurs sur la pelouse.