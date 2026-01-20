Un groupe de supporters de Charleroi a tenté d'attaquer les cars des fans du Standard avant le choc wallon !

Un groupe de supporters de Charleroi a tenté d'attaquer les cars des fans du Standard avant le choc wallon !
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Avant le choc wallon entre Charleroi et le Standard, ce dimanche, la police locale a interpellé 39 supporters carolos qui tentaient d'attaquer les cars des supporters liégeois à l'aide d'engins pyrotechniques. La situation aurait pu rapidement dégénérer.

Les abords du stade du Pays de Charleroi ne sont jamais tout à fait les mêmes avant un match de championnat "classique" ou avant un choc wallon face au Standard.

Ce dimanche, dès notre arrivée et à notre départ, il a fallu effectuer un petit détour pour éviter une rue fermée et fortement surveillée par les forces de l’ordre, passage prévu pour les cars des joueurs et des supporters liégeois.

Si l’on peut regretter qu’un match de football nécessite de telles mesures, leur présence semble avoir permis d’éviter une situation qui aurait pu rapidement dégénérer avant le coup d’envoi.

Des supporters de Charleroi ont tenté d’attaquer les cars des supporters du Standard

Selon nos confrères de Sudinfo et de la Nouvelle Gazette, une quarantaine de supporters de Charleroi et/ou assimilés ont été interceptés par la police alors qu’ils tentaient de s’en prendre aux cars des supporters liégeois avec des matériels pyrotechniques.

Lire aussi… Un ancien coéquipier de Marco Ilaimaharitra surpris : "J'avais parié qu'il prendrait une carte rouge"
Au total, 39 interpellations ont été enregistrées aux abords du Mambourg dans l’heure précédant le match. On imagine les conséquences si ces individus avaient réussi à atteindre les cars des supporters visiteurs, déjà eux-mêmes équipés de dispositifs pyrotechniques, comme en témoigne le feu d’artifice déclenché depuis le parcage lors de l’entrée des acteurs sur la pelouse.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
Standard

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/01: Sadiki - Sikan - Erabi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/01: Sadiki - Sikan - Erabi

10:30
Après six mois à Sunderland, déjà un transfert de premier plan pour Noah Sadiki ?

Après six mois à Sunderland, déjà un transfert de premier plan pour Noah Sadiki ?

10:30
Blessure confirmée pour Casper Nielsen : la durée d'indisponibilité du médian des Rouches est connue

Blessure confirmée pour Casper Nielsen : la durée d'indisponibilité du médian des Rouches est connue

08:00
Visite médicale ce mardi matin : le premier transfert hivernal d'Anderlecht en approche

Visite médicale ce mardi matin : le premier transfert hivernal d'Anderlecht en approche

10:00
Un ancien coéquipier de Marco Ilaimaharitra surpris : "J'avais parié qu'il prendrait une carte rouge"

Un ancien coéquipier de Marco Ilaimaharitra surpris : "J'avais parié qu'il prendrait une carte rouge"

19:40
Le Racing Genk va-t-il céder un attaquant... à son futur adversaire ?

Le Racing Genk va-t-il céder un attaquant... à son futur adversaire ?

09:30
Dans la lignée de Maxim De Cuyper et Tuur Rommens ? Westerlo a trouvé son nouveau latéral gauche en France

Dans la lignée de Maxim De Cuyper et Tuur Rommens ? Westerlo a trouvé son nouveau latéral gauche en France

08:30
Le Standard, victime préférée d'Antoine Bernier : "À chaque fois que j'ai marqué contre eux,..."

Le Standard, victime préférée d'Antoine Bernier : "À chaque fois que j'ai marqué contre eux,..."

17:40
1
"Charleroi n'a pas joué un football spécial" : les regrets de Dennis Ayensa après la défaite du Standard Interview

"Charleroi n'a pas joué un football spécial" : les regrets de Dennis Ayensa après la défaite du Standard

16:40
1
🎥 Avec un clin d'oeil à Ilaimaharitra : le geste moqueur de Patrick Pflücke aux supporters du Standard

🎥 Avec un clin d'oeil à Ilaimaharitra : le geste moqueur de Patrick Pflücke aux supporters du Standard

17:00
1
Deuxième derrière Haaland, fier ukrainien : qui est Danylo Sikan, le nouvel attaquant d'Anderlecht ?

Deuxième derrière Haaland, fier ukrainien : qui est Danylo Sikan, le nouvel attaquant d'Anderlecht ?

07:00
Romeo Vermant est lucide : "Ce n'est pas dans nos habitudes de perdre deux matchs d'affilée..."

Romeo Vermant est lucide : "Ce n'est pas dans nos habitudes de perdre deux matchs d'affilée..."

07:40
De retour en Europe avant le Mondial ? Yannick Carrasco entre trois clubs... du même championnat

De retour en Europe avant le Mondial ? Yannick Carrasco entre trois clubs... du même championnat

07:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/01: Mbayo - Goore - Nguene - Kotto

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/01: Mbayo - Goore - Nguene - Kotto

23:00
Patron au RWDM à l'époque, il intéresse un club de Jupiler Pro League

Patron au RWDM à l'époque, il intéresse un club de Jupiler Pro League

06:40
OFFICIEL : le Standard tient son nouvel attaquant

OFFICIEL : le Standard tient son nouvel attaquant

18:40
Marco Ilaimaharitra contrarié par celui qu'il a pris sous son aile à Charleroi : "Bizarre de jouer contre lui" Réaction

Marco Ilaimaharitra contrarié par celui qu'il a pris sous son aile à Charleroi : "Bizarre de jouer contre lui"

14:20
1
Prometteur en Pro League, il finira la saison en prêt en Ligue 2

Prometteur en Pro League, il finira la saison en prêt en Ligue 2

23:00
Jonathan Lardot répond à Coosemans : "Chacun devrait se concentrer sur sa propre performance..."

Jonathan Lardot répond à Coosemans : "Chacun devrait se concentrer sur sa propre performance..."

21:40
1
Réclamera-t-il des renforts, cette fois ? Ivan Leko s'exprime sur le mercato hivernal

Réclamera-t-il des renforts, cette fois ? Ivan Leko s'exprime sur le mercato hivernal

22:30
Son entrée contre Anderlecht a changé le match : un attaquant gantois est courtisé

Son entrée contre Anderlecht a changé le match : un attaquant gantois est courtisé

21:20
1
Le Beerschot frappe fort et s'offre l'une des sensations de la Coupe du Monde U20

Le Beerschot frappe fort et s'offre l'une des sensations de la Coupe du Monde U20

22:00
Charleroi et la RAAL au premier plan : notre équipe type de la 21e journée de Pro League Analyse

Charleroi et la RAAL au premier plan : notre équipe type de la 21e journée de Pro League

19:00
Romelu Lukaku toujours plus proche du grand retour

Romelu Lukaku toujours plus proche du grand retour

21:00
En 30 minutes, Teddy Teuma a déjà montré tout ce qu'il pouvait apporter au Standard Analyse

En 30 minutes, Teddy Teuma a déjà montré tout ce qu'il pouvait apporter au Standard

11:40
Après Bertaccini et Oumar Diouf, le RFC Liège tient encore un attaquant taillé pour la D1A

Après Bertaccini et Oumar Diouf, le RFC Liège tient encore un attaquant taillé pour la D1A

20:40
Bientôt hors du top 10 ? Les Diables Rouges perdent une place au classement FIFA

Bientôt hors du top 10 ? Les Diables Rouges perdent une place au classement FIFA

20:20
1
Le penalty sifflé contre Anderlecht...à cause d'Hein Vanhaezebrouck ? Il répond à Colin Coosemans

Le penalty sifflé contre Anderlecht...à cause d'Hein Vanhaezebrouck ? Il répond à Colin Coosemans

19:20
"Ce ne sera pas facile de m'en remettre" : Brahim Diaz se confie après son terrible raté en finale de la CAN

"Ce ne sera pas facile de m'en remettre" : Brahim Diaz se confie après son terrible raté en finale de la CAN

20:00
"Ce ne sont pas les valeurs du foot que j'aime" : Albert énervé suite aux provocations envers Ilaimaharitra

"Ce ne sont pas les valeurs du foot que j'aime" : Albert énervé suite aux provocations envers Ilaimaharitra

19/01
5
Opération choc contre un groupe d'Ultras : "Le club refuse que ses supporters soient stigmatisés de la sorte"

Opération choc contre un groupe d'Ultras : "Le club refuse que ses supporters soient stigmatisés de la sorte"

18:20
"On n'a peut-être pas assez protégé Ilaimaharitra" : Daan Dierckx assume ses torts après le choc wallon Interview

"On n'a peut-être pas assez protégé Ilaimaharitra" : Daan Dierckx assume ses torts après le choc wallon

19/01
Première offre formulée : Charleroi passe à l'attaque pour renforcer son flanc droit

Première offre formulée : Charleroi passe à l'attaque pour renforcer son flanc droit

14:40
🎥 Lucas Stassin (joliment) décisif pour la première fois depuis octobre : le témoignage poignant de son père

🎥 Lucas Stassin (joliment) décisif pour la première fois depuis octobre : le témoignage poignant de son père

18:00
Un jeune buteur belge a fait ses débuts en championnat avec sa nouvelle équipe

Un jeune buteur belge a fait ses débuts en championnat avec sa nouvelle équipe

17:20
Promise David veut faire taire ses détracteurs : "Tout le monde a été méchant avec moi en début de saison" Réaction

Promise David veut faire taire ses détracteurs : "Tout le monde a été méchant avec moi en début de saison"

15:40
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 2-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 1-0 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved