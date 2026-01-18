Analyse Lawrence à sauver, un entrejeu aux abois et une attaque médiocre : les notes du Standard à Charleroi

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
Lawrence à sauver, un entrejeu aux abois et une attaque médiocre : les notes du Standard à Charleroi
Le Standard a été logiquement défait sur la pelouse de Charleroi, ce dimanche soir, dans le choc wallon. Voici les notes attribuées aux Rouches pour cette rencontre.

Matthieu Epolo (5)
Il fait mine de sortir sur le premier but, puis se ravise : trop tard, le centre est parti, et il n’est pas très bien placé sur la reprise de la tête de Scheidler, qui le fusille néanmoins à courte portée. Sur le deuxième but, il est une nouvelle fois fusillé à bout portant, mais laisse la porte bien ouverte entre ses jambes.

Henry Lawrence (6)
Peu de choses à lui reprocher, dans la mesure où il a relativement bien contenu Parfait Guiagon, tout en apportant un peu de danger offensivement. Léger dans l’ensemble, mais certainement pas le joueur à blâmer après cette rencontre. L’Anglais mérite une note encourageante.

Ibe Hautekiet (4)
Attiré et totalement sorti de position sur le 2-0, ce qui lui arrive trop souvent, après avoir fait preuve d’une étrange passivité sur le 1-0, qui ne peut toutefois pas lui être imputé. Même pour donner des ballons vers l’avant et casser une première ligne défensive, on a déjà vu de bien meilleurs matchs de sa part.

Daan Dierckx (3)
Scheidler ne peut jamais lui passer devant de la sorte pour ouvrir la marque. Bernier ne peut jamais se jouer de lui de cette manière sur le 2-0. Daan est un défenseur courageux, bon dans les duels aériens, mais qui montre ses limites sur ce type d’actions défensives.

Tobias Mohr (3)
La manière avec laquelle il laisse centrer Pflücke sur le 1-0 montre ses lacunes persistantes au poste de latéral gauche, qui n’est pas le sien. Trop esseulé, mais complètement mangé par Bernier sur le 2-0. Charleroi est souvent passé par son côté, et à raison.

Marco Ilaimaharitra (3)
Son mauvais contrôle au milieu de terrain permet à Charleroi, quelques instants plus tard, d’ouvrir le score. Insulté par ses anciens supporters pendant toute la rencontre, il a coulé comme l’ensemble de ses coéquipiers, malgré quelques bonnes transversales, et le Mambourg n’a pas manqué de le lui rappeler.

Casper Nielsen (4)
Dans un Standard qui tourne, il devient un joueur précieux pour lier la défense et l’attaque, ainsi que pour se procurer des occasions. Mais dans une équipe à la dérive, il n’est pas celui qui, malgré son expérience, bombe le torse, permet aux autres de relever la tête et de retourner au combat. Quelques phases arrêtées bien données, mais la bataille de l’entrejeu a été plus que clairement perdue par les Rouches.

Adnane Abid (5)
Le Verviétois a tenté. Timidement, pas assez souvent de manière précise, pas assez souvent en étant bien accompagné, mais il a tenté. Il faudra se contenter de ça, ce dimanche, chez les Rouches. "Pas le plus mauvais", comme dirait l’autre. Mais c’est tout.

Dennis Ayensa (4)
Courage et générosité ne riment pas toujours avec qualité, et il en est trop souvent la preuve. Il a parfois manqué les appels de ses coéquipiers en reconversion, comme si l’idée de course et de passe n’était pas la même. Défensivement, il presse, mais ne récupère pas souvent le cuir. Et offensivement, il a à peine eu l’occasion de remiser quelques ballons dos au but, sans réussir à apporter le danger et sans accélérer.

Rafiki Saïd (3)
Un match en deçà de ses standards. Peu souvent trouvé, il a tenté de passer son homme ou de faire la différence seul. Pas évident contre cette équipe de Charleroi bien en place, qui avait bien étudié son adversaire et ne lui a pas donné l’occasion de peser sur la rencontre. Il a été victime du manque de ballons intéressants arrivés dans sa zone et a semblé essayer de forcer le destin.

Thomas Henry (3)
Un attaquant a besoin de recevoir des ballons pour peser dans une rencontre. Le Français n’a pas eu cette chance, mais on ne peut pas non plus écrire qu’il a tout fait pour en recevoir. Souvent isolé sur son île, il a dévié quelques ballons de manière intéressante, mais n’a pas été assez précis, ou assez suivi. Et sur les centres en sa direction, il n’a que rarement gagné les duels avec les défenseurs centraux des Zèbres.

Non-notés : Gustav Mortensen, Teddy Teuma et René Mitongo sont montés à l'heure de jeu, sans impact direct sur la rencontre malgré de bonnes intentions. Steeven Assengue et Nayel Mehssatou sont entrés en fin de match.

