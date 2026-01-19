Le Standard, victime préférée d'Antoine Bernier : "À chaque fois que j'ai marqué contre eux,..."

Antoine Bernier a marqué un superbe but pour faire le break contre le Standard. Les Rouches lui réussissent plutôt bien.

Un premier crochet pour mettre Tobias Mohr au sol, un second pour envoyer Ibe Hautekiet dans les paquerettes, une finition entre les jambes de Matthieu Epolo : Antoine Bernier a sorti le grand jeu pour faire 2-0 contre le Standard. "J'étais content parce que ça faisait un petit moment (il n'avait plus marqué depuis le mois d'août NDLR). Presque toute ma famille était dans le stade. Ce but, c'est aussi pour eux", explique-t-il à notre micro.

Le Standard est désormais l'équipe de D1A contre laquelle le Dinantais marque le plus (trois réalisations avec Seraing puis Charleroi) : "À chaque fois que j'ai marqué contre eux, on a gagné et j'ai été élu homme du match", rigole-t-il.

Une semaine de rêve

Comme toute l'équipe, Bernier semble en pleine confiance sous les ordres d'Hans Cornelis : "Le coach nous met dans le meilleur état d'esprit possible, il sait qu'il y a beaucoup de qulité dans l'équipe. C'est ce qui nous a un peu manqué en début de saison. Parfois, ça tournait en notre défaveur en première partie de saison"

"Pour préparer ce match, il a surtout insisté sur l'aspect football, moins sur toutes les émotions qu'il y a autour d'un derby, pour développer le même jeu que contre le Club de Bruges. Et ça paie, je pense qu'on a sorti l'une de nos meilleures premières mi-temps de la saison", poursuit-il.



De fait, le début de match était complètement à l'avantage des Carolos : "On a directement mis un gros pressing, ça a tout de suite débouché sur des occasions pour nous mettre dans le match, là où contre Bruges, les quinze premières minutes étaient un peu plus compliquées".