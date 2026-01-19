"Charleroi n'a pas joué un football spécial" : les regrets de Dennis Ayensa après la défaite du Standard

Dennis Ayensa ne voulait pas chercher d'excuses, mais ne trouvait pas la véritable raison du manque d'intensité et de l'apathie des Rouches à Charleroi, ce dimanche soir. L'attaquant allemand a aussi salué la première apparition de Teddy Teuma.

Au Standard, tous les voyants semblaient au vert après la bonne semaine de stage à Lagos. Mais ce dimanche, les Rouches ont été battus de manière on ne peut plus logique sur la pelouse de Charleroi. Après la rencontre, Dennis Ayensa expliquait difficilement l'apathie et le manque d'intensité mis par les Liégeois, qui n'ont jamais vraiment semblé en mesure de renverser la rencontre.

"C'est difficile à expliquer. On a bien travaillé la semaine dernière en stage, on a fait beaucoup de bonnes choses, mais ce n'était pas assez aujourd'hui. On a encaissé un but rapide et on ne savait pas comment réagir. On a perdu les duels, les ballons importants en première période et, quand on a joué long, on n'a pas été en mesure de gagner ces duels."

Charleroi ne joue pas un football très particulier"

Selon l'avant-centre de 29 ans, c'est surtout le jeu direct des Zèbres qui a posé des problèmes au Standard. "Ils ne jouent pas un football particulier. Le gardien joue long vers l'attaquant, qui a gagné tous ses duels en première période. Je ne sais pas quel pourcentage de duels il a gagnés, mais je ne me rappelle pas d'un ballon qu'il ait perdu. Ensuite, les joueurs rapides courent derrière lui. C'est une manière facile de jouer au football, je me rappelle du Cercle qui jouait de cette manière il y a quelques années. C'était juste très efficace."

"Il y avait du mieux en seconde période, on a su porter davantage le ballon vers l'avant, mais on était déjà menés 2-0 et ce n'était pas assez pour revenir. Le coach était fâché à la mi-temps et était plutôt dans la déception au coup de sifflet final. Il a dit que de cette manière, ce sera très difficile de se qualifier pour le top 6, et je suis d'accord avec lui."



Une blessure qui tombe mal pour Casper Nielsen et le Standard

Du mieux en seconde période, et surtout après l'heure de jeu et la montée de Teddy Teuma au milieu de terrain. En une demi-heure, le Maltais a montré un éventail de ce qu'il pouvait apporter au Standard, et ses connexions préétablies avec Dennis Ayensa et Casper Nielsen étaient déjà visibles dans le jeu des Liégeois.

"Sa montée nous a fait du bien au milieu de terrain. Elle rend la blessure de Casper, qui s'est probablement fracturé le coude, encore plus dommageable, car on sait, lui et moi, comment Teddy joue et ça peut aider pour les automatismes. Espérons pour Casper que ça ne soit pas aussi grave que ça en a l'air", poursuivait Dennis Ayensa, ensuite questionné sur l'influence des chants à l'encontre de Marco Ilaimaharitra, qui est passé totalement à côté de son sujet.

"Non, les chants sur Marco n'ont eu aucune influence sur la rencontre, je ne veux pas chercher d'excuses. Vous me connaissez, je ne suis pas du genre à prêter attention aux éléments extérieurs, aux chants des supporters, etc. Ils peuvent s'inventer une histoire avec Marco, mais ça ne nous touche pas et ça n'a eu aucune influence", a conclu Dennis Ayensa.