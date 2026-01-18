Encore une blessure de longue durée au Standard ? Les nouvelles peu rassurantes de Casper Nielsen

Sur la pelouse de Charleroi, le Standard a perdu le choc wallon, mais a peut-être aussi perdu Casper Nielsen. On suspecte une fracture du coude pour le milieu de terrain des Rouches, parti vers l'hôpital avant même le coup de sifflet final.

Mené dès la sixième minute de jeu après l’ouverture du score d’Aurélien Scheidler, le Standard n’a jamais semblé en mesure de renverser la vapeur dans le choc wallon, remporté logiquement par le Sporting Charleroi, ce dimanche.

Les Rouches ont notamment perdu la bataille du milieu de terrain, largement dominée par Amine Boukamir et Yassine Khalifi, les habituels remplaçants derrière Étienne Camara et Yacine Titraoui, suspendus.

Chez les Rouches, Marco Ilaimaharitra a, comme une bonne partie de ses coéquipiers, coulé sur la pelouse du Mambourg et a laissé Casper Nielsen un peu seul pour tenter d’éteindre l’incendie. L’ancien joueur de l’Union et du Club de Bruges n’a pas démérité, mais il était bien souvent beaucoup trop isolé pour contrer les connexions des Zèbres.

Fracture du courde suspectée pour Casper Nielsen au Standard

Cette semaine, le milieu de terrain danois était tout content de retrouver son ancien coéquipier Teddy Teuma à l’académie du Standard, mais les deux hommes pourraient bien devoir attendre un peu avant de débuter leur premier match ensemble sous le maillot du Matricule 16.

En effet, Casper Nielsen a cédé sa place sur blessure à Nayel Mehssatou après 70 minutes de jeu, et Vincent Euvrard ne se montrait pas très rassurant en conférence de presse. "Il est déjà parti vers l’hôpital pour réaliser des examens. On craint une fracture du coude. Casper a lui-même fait le signe sur le terrain comme quoi c’était fini. On croise les doigts, mais ça n’avait pas l’air très bon", a grimacé Vincent Euvrard.



