"On leur fait mal, les gars" : face au Standard, les Zèbres ont renoué avec leur public pour de bon

Le choc wallon était il y a quelques jours déjà, et pourtant les supporters du Sporting Charleroi en fêtent encore l'éclatante réussite. Il se passe quelque chose au Mambourg.

Tous les jours depuis dimanche, c'est la fête sur les réseaux sociaux carolos, et notamment sur la page Facebook des Storm Ultras, le groupe le plus emblématique et actif du Mambourg. Et pour cause : la victoire de dimanche face au Standard a confirmé qu'il se passe quelque chose en Pays Noir depuis la nomination de Hans Cornelis.

Pourtant, battre les Rouches n'est pas un exploit plus grand que d'aller gagner à Anderlecht ou, surtout, dominer le Club de Bruges. Mais, bien sûr, le choc wallon a une saveur particulière. Ensuite, il y avait le "cas" Ilaimaharitra, qui a chauffé tout le monde à blanc. Et enfin, il y avait la manière : le Standard n'a pas existé.

Guiagon, Gaudin et Van den Kerkhof se mettent le public dans la poche

Surtout, lors de cette victoire et dans les heures qui ont suivi, le Sporting Charleroi a retrouvé une communion avec son public qu'on n'avait peut-être plus vue depuis les grandes années de Felice Mazzù, quand le RCSC jouait pour le top 6 et que Mehdi Bayat parlait d'Europe.

Pendant le match, ça se sentait : les Zèbres étaient survoltés. Les absences de Camara et Titraoui ? On les aurait presque oubliées. Chaque joueur s'est donné comme il le devait dans ce genre de match... même Jules Gaudin, monté pour quelques minutes mais qui s'est payé le luxe de faire sortir les Liégeois de leurs gonds.





Les Liégeois... et Philippe Albert, qu'on apprécie beaucoup mais qu'on ne comprend pas vraiment : "c'est qui" Jules Gaudin ? Visiblement, un Carolo pur jus, et ce alors qu'il n'a signé que l'été dernier et n'a démarré... que trois matchs en championnat cette saison. C'est la grande force du groupe zébré cette saison : il respire la fierté du blason. Rik De Mil, d'une élégance rare dans notre championnat, vrai gentleman, avait-il plus de mal que Hans Cornelis à insuffler cette rage ? C'est possible.

Car la vidéo publiée ce mercredi par le Sporting Charleroi en dit long : même Kevin Van den Kerkhof, prêté par le FC Metz et qui pourrait donc bien n'être que de passage au Mambourg, a compris ce que le choc wallon signifiait. "C'est pas un simple match, les gars. Pour tout le monde, pour les supporters (...) Les gars, on leur fait mal. Impossible qu'ils viennent chercher quoi que ce soit ici", lance le latéral algérien. Qu'un joueur prêté prenne la parole avant un match de cette ampleur et tienne ce genre de discours en dit long.

Dans ces conditions, naturellement, Mehdi Bayat a le sourire : lui qui a longtemps été en conflit avec ses supporters s'est offert le luxe de venir faire un gros coup de com' devant les caméras après la victoire contre Bruges, en annonçant la prolongation de Parfait Guiagon. Un Guiagon que certains ont pu pointer du doigt comme un peu "coincé", gêné au moment de cette annonce ; c'est simplement la personnalité de l'Ivoirien qui veut ça. Après la victoire contre le Standard, il a répondu de la meilleure des manières, piétinant et jetant au loin un rat portant le maillot Rouche, devant une tribune en folie. Oui, il se passe quelque chose au Mambourg...

🎉 | C'est la fête au Mambourg ! 🦓🥳 #CHASTA pic.twitter.com/QCQN6GgGiR