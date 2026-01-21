"On leur fait mal, les gars" : face au Standard, les Zèbres ont renoué avec leur public pour de bon

"On leur fait mal, les gars" : face au Standard, les Zèbres ont renoué avec leur public pour de bon
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le choc wallon était il y a quelques jours déjà, et pourtant les supporters du Sporting Charleroi en fêtent encore l'éclatante réussite. Il se passe quelque chose au Mambourg.

Tous les jours depuis dimanche, c'est la fête sur les réseaux sociaux carolos, et notamment sur la page Facebook des Storm Ultras, le groupe le plus emblématique et actif du Mambourg. Et pour cause : la victoire de dimanche face au Standard a confirmé qu'il se passe quelque chose en Pays Noir depuis la nomination de Hans Cornelis. 

Pourtant, battre les Rouches n'est pas un exploit plus grand que d'aller gagner à Anderlecht ou, surtout, dominer le Club de Bruges. Mais, bien sûr, le choc wallon a une saveur particulière. Ensuite, il y avait le "cas" Ilaimaharitra, qui a chauffé tout le monde à blanc. Et enfin, il y avait la manière : le Standard n'a pas existé. 

Guiagon, Gaudin et Van den Kerkhof se mettent le public dans la poche 

Surtout, lors de cette victoire et dans les heures qui ont suivi, le Sporting Charleroi a retrouvé une communion avec son public qu'on n'avait peut-être plus vue depuis les grandes années de Felice Mazzù, quand le RCSC jouait pour le top 6 et que Mehdi Bayat parlait d'Europe. 

Pendant le match, ça se sentait : les Zèbres étaient survoltés. Les absences de Camara et Titraoui ? On les aurait presque oubliées. Chaque joueur s'est donné comme il le devait dans ce genre de match... même Jules Gaudin, monté pour quelques minutes mais qui s'est payé le luxe de faire sortir les Liégeois de leurs gonds.

Les Liégeois... et Philippe Albert, qu'on apprécie beaucoup mais qu'on ne comprend pas vraiment : "c'est qui" Jules Gaudin ? Visiblement, un Carolo pur jus, et ce alors qu'il n'a signé que l'été dernier et n'a démarré... que trois matchs en championnat cette saison. C'est la grande force du groupe zébré cette saison : il respire la fierté du blason. Rik De Mil, d'une élégance rare dans notre championnat, vrai gentleman, avait-il plus de mal que Hans Cornelis à insuffler cette rage ? C'est possible.

Car la vidéo publiée ce mercredi par le Sporting Charleroi en dit long : même Kevin Van den Kerkhof, prêté par le FC Metz et qui pourrait donc bien n'être que de passage au Mambourg, a compris ce que le choc wallon signifiait. "C'est pas un simple match, les gars. Pour tout le monde, pour les supporters (...) Les gars, on leur fait mal. Impossible qu'ils viennent chercher quoi que ce soit ici", lance le latéral algérien. Qu'un joueur prêté prenne la parole avant un match de cette ampleur et tienne ce genre de discours en dit long. 

 Dans ces conditions, naturellement, Mehdi Bayat a le sourire : lui qui a longtemps été en conflit avec ses supporters s'est offert le luxe de venir faire un gros coup de com' devant les caméras après la victoire contre Bruges, en annonçant la prolongation de Parfait Guiagon. Un Guiagon que certains ont pu pointer du doigt comme un peu "coincé", gêné au moment de cette annonce ; c'est simplement la personnalité de l'Ivoirien qui veut ça. Après la victoire contre le Standard, il a répondu de la meilleure des manières, piétinant et jetant au loin un rat portant le maillot Rouche, devant une tribune en folie. Oui, il se passe quelque chose au Mambourg... 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
Standard

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/01: Duranville - Kana - Onstein

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/01: Duranville - Kana - Onstein

20:44
Julien Duranville quitte Dortmund : accord imminent pour l'ancien Anderlechtois

Julien Duranville quitte Dortmund : accord imminent pour l'ancien Anderlechtois

20:44
Hubert, Cornelis, Hayen, Taquin... : et si la Pro League tenait enfin sa nouvelle génération de coachs ?

Hubert, Cornelis, Hayen, Taquin... : et si la Pro League tenait enfin sa nouvelle génération de coachs ?

18:40
Humiliés en Champions League, les joueurs de Manchester City font un geste auprès de leurs supporters

Humiliés en Champions League, les joueurs de Manchester City font un geste auprès de leurs supporters

20:20
Les compositions sont tombées ! Suivez Bayern - Union en Direct commenté Live

Les compositions sont tombées ! Suivez Bayern - Union en Direct commenté

20:01
"C'est une vraie possibilité de le lancer" : au Standard, Vincent Euvrard fait le point avant Gand Interview

"C'est une vraie possibilité de le lancer" : au Standard, Vincent Euvrard fait le point avant Gand

16:00
1
C'est officiel ! Anderlecht prolonge un pilier défensif : "Il incarne les valeurs du RSCA et de Neerpede"

C'est officiel ! Anderlecht prolonge un pilier défensif : "Il incarne les valeurs du RSCA et de Neerpede"

20:00
1
Teddy Teuma, la grande interview : "Dans quelques années, le Standard pourrait rejouer le titre" Interview

Teddy Teuma, la grande interview : "Dans quelques années, le Standard pourrait rejouer le titre"

15:10
Saint-Trond, un candidat crédible au titre ? Sept raisons de croire en les Canaris

Saint-Trond, un candidat crédible au titre ? Sept raisons de croire en les Canaris

19:00
"Un bon signe quand les supporters scandent votre nom" : Philippe Clement se refait une santé en Angleterre

"Un bon signe quand les supporters scandent votre nom" : Philippe Clement se refait une santé en Angleterre

19:30
"Votre soutien restera gravé dans ma mémoire" : les mots d'Oumar Diouf envers le RFC Liège après son départ

"Votre soutien restera gravé dans ma mémoire" : les mots d'Oumar Diouf envers le RFC Liège après son départ

18:20
Le KRC Genk perd l'un de ses plus grands talents : direction l'Italie

Le KRC Genk perd l'un de ses plus grands talents : direction l'Italie

18:00
Les premiers mots de Kays Ruiz après sa signature au RFC Liège : "Je veux faire des statistiques"

Les premiers mots de Kays Ruiz après sa signature au RFC Liège : "Je veux faire des statistiques"

17:30
Accord en bonne voie de se conclure : un nouveau départ en vue à Anderlecht ?

Accord en bonne voie de se conclure : un nouveau départ en vue à Anderlecht ?

16:40
Voici ce que devient Alessio Cascio, ancien du RFC Liège et du RFC Seraing

Voici ce que devient Alessio Cascio, ancien du RFC Liège et du RFC Seraing

17:00
OFFICIEL : Didier Lamkel Zé a encore trouvé un nouveau club... à l'autre bout du monde

OFFICIEL : Didier Lamkel Zé a encore trouvé un nouveau club... à l'autre bout du monde

16:20
2
OFFICIEL : Eupen officialise la signature de deux nouveaux joueurs

OFFICIEL : Eupen officialise la signature de deux nouveaux joueurs

15:45
À 30 ans seulement, un jeune entraîneur belge remporte son premier trophée en Algérie !

À 30 ans seulement, un jeune entraîneur belge remporte son premier trophée en Algérie !

14:40
OFFICIEL : Luis Vázquez quitte Anderlecht et se lance dans un nouveau défi à l'étranger

OFFICIEL : Luis Vázquez quitte Anderlecht et se lance dans un nouveau défi à l'étranger

15:21
Mille vies en une : Robert Dekeyser, le seul joueur passé par l'Union et le Bayern, ovni méconnu du foot belge

Mille vies en une : Robert Dekeyser, le seul joueur passé par l'Union et le Bayern, ovni méconnu du foot belge

13:20
1
OFFICIEL : Anderlecht recrute un nouveau buteur

OFFICIEL : Anderlecht recrute un nouveau buteur

14:16
1
OFFICIEL : un ancien joueur du PSG rejoint Saint-Trond

OFFICIEL : un ancien joueur du PSG rejoint Saint-Trond

14:00
Nouveau bon coup du Club de Bruges en vue ? Un joueur de Benfica dans le viseur des Blauw en Zwart

Nouveau bon coup du Club de Bruges en vue ? Un joueur de Benfica dans le viseur des Blauw en Zwart

13:40
1
Pourquoi Radja Nainggolan a finalement craqué pour le Patro Eisden

Pourquoi Radja Nainggolan a finalement craqué pour le Patro Eisden

13:00
1
Romeo Vermant évoque une potentielle participation au Mondial 2026 : "Je pense qu'il y a une réelle chance"

Romeo Vermant évoque une potentielle participation au Mondial 2026 : "Je pense qu'il y a une réelle chance"

12:40
1
La décision est tombée : voici combien de matches Joël Ordóñez manquera suite à son carton rouge

La décision est tombée : voici combien de matches Joël Ordóñez manquera suite à son carton rouge

12:00
1
Romeo Vermant au Mondial 2026 ? "Je prendrais soit lui, soit Batshuayi"

Romeo Vermant au Mondial 2026 ? "Je prendrais soit lui, soit Batshuayi"

12:20
1
Même en battant l'OM, Bruges ferait moins bien que la saison passée... et devrait croiser les doigts

Même en battant l'OM, Bruges ferait moins bien que la saison passée... et devrait croiser les doigts

11:40
Le jeune Français de Bruges, Mamadou Diakhon, enfin lancé ? "Il a montré qu'il pouvait devenir un joueur clé"

Le jeune Français de Bruges, Mamadou Diakhon, enfin lancé ? "Il a montré qu'il pouvait devenir un joueur clé"

11:20
Plusieurs dilemmes pour Hubert, Kompany déforcé à droite : les compositions probables de Bayern - Union

Plusieurs dilemmes pour Hubert, Kompany déforcé à droite : les compositions probables de Bayern - Union

10:40
Domenico Tedesco surprend avec une idée originale : un coup de génie ?

Domenico Tedesco surprend avec une idée originale : un coup de génie ?

11:00
2
"Je pense que c'est normal" : Thibaut Courtois réagit aux critiques des supporters

"Je pense que c'est normal" : Thibaut Courtois réagit aux critiques des supporters

10:20
Il célèbre "à la Messi" face à Bruges alors que son équipe... est largement menée

Il célèbre "à la Messi" face à Bruges alors que son équipe... est largement menée

10:00
OFFICIEL : une star du FC Barcelone rejoint Axel Witsel à Girona

OFFICIEL : une star du FC Barcelone rejoint Axel Witsel à Girona

09:30
Le Sporting surprend le PSG : Zeno Debast et ses coéquipiers pourraient créer la surprise mercredi prochain

Le Sporting surprend le PSG : Zeno Debast et ses coéquipiers pourraient créer la surprise mercredi prochain

09:00
Plus à un miracle près : les cinq raisons de croire à un exploit monumental de l'Union à Munich

Plus à un miracle près : les cinq raisons de croire à un exploit monumental de l'Union à Munich

08:20
2

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 2-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 1-0 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved