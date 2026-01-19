🎥 Avec un clin d'oeil à Ilaimaharitra : le geste moqueur de Patrick Pflücke aux supporters du Standard

La nuit a été courte à Charleroi après la victoire du Sporting contre le Standard. Patrick Pflücke ne s'est pas privé de chambrer les supporters visiteurs.

Il y avait de la revanche dans l'air au Mambourg. C'est que Charleroi a connu quelques désillusions face à son grand rival rouche ces dernières années et avait d'ailleurs perdu le match aller à Sclessin.

Les joueurs du Standard en avaient profité pour titiller les supporters carolos, Marco Ilaimaharitra en tête. L'ancien capitaine du Sporting, le premier conscient de tout le raffut provoqué par son transfert chez l'ennemi, avait pris un malin plaisir à dire au revoir à son ancien public.

Hier soir, le Mambourg lui a rendu la pareille avec des chants et des sifflets à son intention pendant tout le match. Le principal intéressé a alors répliqué en interview, expliquant qu'il s'attendait à pire.

Les Zèbres savourent

Patrick Pflücke a alors apporté sa pierre à l'édifice. L'Allemand avait beau ne pas être présent chez le Zèbres du temps où Ilaimaharitra était dans le noyau, il lui a déjà réservé un traitement de faveur pendant tout le match. Au coup de sifflet final, il a reproduit son geste, cette fois à l'attention des supporters du Standard.

Un prêté pour un rendu : voulant encore un peu plus soigner sa cote de popularité, Pflücke a tenu à, lui aussi, raccompagner les visiteurs vers la sortie. Si les deux équipes (à égalité de points) terminent dans les mêmes Playoffs, le prochain choc wallon s'annonce chaud.



