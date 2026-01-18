Mehdi Bayat euphorique après la victoire contre le Standard : "Il se passe quelque chose à Charleroi"

C'est soir de fête dans le Pays Noir après la victoire contre le Standard. Mehdi Bayat est apparu fier comme un coq dans les travées du Mambourg.

Charleroi était déjà sur une bonne dynamique avant la trêve, mais que dire de ce début d'année ? Chez les Zèbres, personne ne veut redescendre de son nuage après cette semaine de rêve. Mehdi Bayat a ainsi clamé toute sa fierté après ce succès face au rival régional.

"Il se passe quelque chose à Charleroi depuis le début du mois de décembre. On est sur une série incroyable : ce match contre l'Union que je considère comme une victoire que le VAR nous enlève, le partage contre Genk, la victoire à Anderlecht, cette qualification en Coupe contre Bruges et maintenant ce match de gala dans un stade comble. Le public a pris beaucoup de plaisir", explique-t-il.

Le Sporting revit

L'administrateur-délégué s'est délecté depuis les tribunes : "On a vu le Charleroi que l'on connaît, une équipe qui a posé le jeu en première mi-temps. On était la meilleure équipe sur le terrain. En deuxième mi-temps, on a bien su temporiser et offrir quelques frissons quand il le fallait".

"Ce genre de moment démontre que Charleroi peut y croire en 2026. On a le droit de croire en beaucoup de choses. Si les joueurs ont cette envie de gagner chaque match, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses", conclut-il.

Grâce à cette victoire, Charleroi revient à hauteur de son adversaire du soir. Comme le Standard et l'Antwerp, les Zèbres sont à deux points de La Gantoise de...Rik De Mil, autre gagnante du week-end et désormais sixième.