Vincent Euvrard n'a pas les mots : "Ce n'est pas qu'on n'a pas existé, mais..."

En conférence de presse, Vincent Euvrard n'expliquait pas l'absence d'intensité mise par les joueurs du Standard sur la pelouse de Charleroi, ce dimanche. Les Rouches ont perdu le choc wallon sans jamais vraiment sembler en mesure de rivaliser avec les Zèbres.

Sans jamais sembler en mesure de rivaliser, le Standard a perdu le choc wallon sur la pelouse du Sporting Charleroi, ce dimanche. Après la rencontre, c'est un Vincent Euvrard assez fataliste quant au résultat qui s'est présenté en conférence de presse.

"Félicitations à Hans (Cornelis) et à Charleroi pour la victoire méritée. Dès l'entame de la rencontre, ils ont été meilleurs que nous : plus réactifs, plus vifs, plus justes avec le ballon. On leur donne deux buts évitables. Sur le premier, on a l'occasion de récupérer, on perd le deuxième ballon dans l'axe et on doit mieux défendre le centre, où Scheidler marque trop facilement. Sur le deuxième, on ne trouve pas le bon moment pour mettre la pression, ils accélèrent via le côté droit et Bernier dribble deux défenseurs."

Vincent Euvrard ne sait pas expliquer le manque d'intensité du Standard

"On a manqué d'intensité et d'impact dès le début du match. Ce n'est pas qu'on n'a pas existé en première mi-temps, car on a eu deux ou trois bons moments, mais on n'a surtout pas existé dans les deux rectangles, où Charleroi a toujours été un peu meilleur que nous."

"Je ne sais pas trop expliquer ce manque d'intensité, car on vient de faire une bonne préparation au Portugal. Peut-être que Charleroi a été plus vif et plus réactif grâce à son bon match en semaine contre Bruges, alors que nous venions d'une trêve. Cela peut être l'une des raisons, mais ça ne peut jamais compter comme excuse. J'attendais beaucoup plus de mon équipe."

Malgré la mauvaise première période, Vincent Euvrard a décidé d'attendre l'heure de jeu pour procéder à un triple changement, qui n'a pas porté ses fruits, malgré les bonnes montées de Gustav Mortensen, Teddy Teuma et René Mitongo. Le mal semblait simplement trop profond chez les Rouches, qui se sont tout de même procuré quelques situations dangereuses, sans toutefois mettre Martin Delavallée à rude contribution.

"On a tout essayé en seconde période et on a trouvé une autre dynamique avec les montées de Teuma et Mortensen, qui ont été satisfaisantes, mais sans assez de percussion dans le dernier tiers du terrain pour marquer un but et revenir. Il y a quelques occasions qu'on devait concrétiser, notamment une en cinq contre trois. En marquant à 25 minutes du terme, on pouvait relancer la fin du match. Mais c'est une victoire méritée de Charleroi, surtout par rapport à la première mi-temps, où on s'est fait bouger trop facilement", a conclu Vincent Euvrard.