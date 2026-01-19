"Ce ne sont pas les valeurs du foot que j'aime" : Albert énervé suite aux provocations envers Ilaimaharitra

Philippe Albert s'est montré énervé dimanche soir au micro de DAZN lorsque Jules Gaudin a provoqué l'ancien Zèbre Marco Ilaimaharitra. Le consultant n'a pas du tout apprécié le geste du Français et les provocations des joueurs carolos envers l'ancien Zèbre.

"J’ai horreur de ces gestes envers Ilaimaharitra," a-t-il lancé alors qu'il était aux commentaires du choc wallon. "Ça me met hors de moi. Qui est-il, Gaudin, pour venir faire le malin ? Marco Ilaimaharitra a été, durant des années, un véritable taulier du Sporting. Pour qui se prend-il ? Ils ne savent pas ce que ce gars a rendu comme service au Sporting de Charleroi. Gaudin, il sort d’où, lui ? Faut arrêter à un moment donné."

Philippe Albert est ensuite revenu une nouvelle fois sur ce mini-incident au micro de Sudinfo après la rencontre : "Je n’ai par ailleurs pas du tout apprécié les provocations de certains Zèbres vis-à-vis de Marco Ilaimaharitra. Gaudin est venu faire du cinéma auprès du médian rouche, il y avait aussi eu Scheidler et Pflücke."

Des provocations qui désolent Philippe Albert

"Ce ne sont pas les valeurs du foot que j’aime. Si le public s’en prend à Marco et si ça reste bon enfant, je peux le comprendre. Mais que des joueurs viennent le provoquer de cette manière, ça, je ne comprends pas," a-t-il ajouté.

C'est un véritable manque de respect pour ce que Marco Ilaimaharitra a apporté au Sporting de Charleroi selon lui : "Ils ne sont pas au courant de tout ce qu’a apporté Marco au Sporting, de l’implication qu’il a donnée et de l’amour qu’il avait pour le club. À mon sens, le respect doit rester sur le terrain."

L'ancien Zèbre titulaire du côté du Standard lors de la défaite des Rouches 2-0 n'a lui pas été tendre avec les supporters carolos au micro de DAZN : "Ils m’avaient promis l'enfer, je m’attendais à pire. Je connais ce public, je sais qu'ils ne sont pas capables de faire grand-chose. Maintenant, il faut continuer."