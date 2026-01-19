Un ancien coéquipier de Marco Ilaimaharitra surpris : "J'avais parié qu'il prendrait une carte rouge"

Comme prévu, Marco Ilaimharitra a vécu un retour chahuté au Mambourg. Mais cela aurait pu être pire.

Durant les 90 minutes, tous les regards étaient évidemment tournés vers Marco Ilaimaharitra et ses réactions aux multiples chants et sifflets de son ancien public. L'international malgache a expliqué après coup qu'il s'était préparé à pire.

Malgré quelques moments de tension sur la pelouse, l'ancien capitaine carolo a quitté le choc wallon sans incident et sans même prendre la moindre carte. Il n'y a qu'en fin de match qu'il a un instant fait mine de vouloir répondre à la provocation de Jules Gaudin (qui était venu lui chatouiller les chevilles) avant de faire machine arrière.

Ilaimaharitra est resté maître de ses nerfs...même un peu trop ?

Comme tout le monde, Damien Marcq était très curieux de voir comment son ancien coéquipier allait se comporter dans cet environnement hostile. "Je pensais qu'il allait être plus revanchard que ça. J'avais parié avec des potes qu'il allait prendre un carton rouge, j'étais un peu déçu, il ne prend même pas de jaune", rigole Marcq sur le plateau de RTL.

Les deux hommes se connaissent bien pour avoir évolué côte à côte dans l'entrejeu pendant deux saisons dans le Pays Noir. Marcq pensait que les déclarations de Mehdi Bayat et les autres provocations d'avant-match avaient assez fait monter la température.

"Même dans l'intensité qu'il mettait, dans les duels, je l'ai trouvé, à l'image de toute l'équipe du Standard, trop gentil, conclut-il, en se félicitant tout de même que la situation n'ait pas dégénéré et que les supporters carolos n'aient fait que le titiller sans dépasser les limites.