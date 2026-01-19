Un ancien coéquipier de Marco Ilaimaharitra surpris : "J'avais parié qu'il prendrait une carte rouge"

Un ancien coéquipier de Marco Ilaimaharitra surpris : "J'avais parié qu'il prendrait une carte rouge"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Comme prévu, Marco Ilaimharitra a vécu un retour chahuté au Mambourg. Mais cela aurait pu être pire.

Durant les 90 minutes, tous les regards étaient évidemment tournés vers Marco Ilaimaharitra et ses réactions aux multiples chants et sifflets de son ancien public. L'international malgache a expliqué après coup qu'il s'était préparé à pire.

Malgré quelques moments de tension sur la pelouse, l'ancien capitaine carolo a quitté le choc wallon sans incident et sans même prendre la moindre carte. Il n'y a qu'en fin de match qu'il a un instant fait mine de vouloir répondre à la provocation de Jules Gaudin (qui était venu lui chatouiller les chevilles) avant de faire machine arrière.

Ilaimaharitra est resté maître de ses nerfs...même un peu trop ?

Comme tout le monde, Damien Marcq était très curieux de voir comment son ancien coéquipier allait se comporter dans cet environnement hostile. "Je pensais qu'il allait être plus revanchard que ça. J'avais parié avec des potes qu'il allait prendre un carton rouge, j'étais un peu déçu, il ne prend même pas de jaune", rigole Marcq sur le plateau de RTL.

Les deux hommes se connaissent bien pour avoir évolué côte à côte dans l'entrejeu pendant deux saisons dans le Pays Noir. Marcq pensait que les déclarations de Mehdi Bayat et les autres provocations d'avant-match avaient assez fait monter la température.

Lire aussi… Le Standard, victime préférée d'Antoine Bernier : "À chaque fois que j'ai marqué contre eux,..."
"Même dans l'intensité qu'il mettait, dans les duels, je l'ai trouvé, à l'image de toute l'équipe du Standard, trop gentil, conclut-il, en se félicitant tout de même que la situation n'ait pas dégénéré et que les supporters carolos n'aient fait que le titiller sans dépasser les limites.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
Standard
Marco Ilaimaharitra

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/01: Goore - Nguene - Yaya Guindo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/01: Goore - Nguene - Yaya Guindo

22:00
Le Standard, victime préférée d'Antoine Bernier : "À chaque fois que j'ai marqué contre eux,..."

Le Standard, victime préférée d'Antoine Bernier : "À chaque fois que j'ai marqué contre eux,..."

17:40
1
"Charleroi n'a pas joué un football spécial" : les regrets de Dennis Ayensa après la défaite du Standard Interview

"Charleroi n'a pas joué un football spécial" : les regrets de Dennis Ayensa après la défaite du Standard

16:40
🎥 Avec un clin d'oeil à Ilaimaharitra : le geste moqueur de Patrick Pflücke aux supporters du Standard

🎥 Avec un clin d'oeil à Ilaimaharitra : le geste moqueur de Patrick Pflücke aux supporters du Standard

17:00
1
Le Beerschot frappe fort et s'offre l'une des sensations de la Coupe du Monde U20

Le Beerschot frappe fort et s'offre l'une des sensations de la Coupe du Monde U20

22:00
Jonathan Lardot répond à Coosemans : "Chacun devrait se concentrer sur sa propre performance..."

Jonathan Lardot répond à Coosemans : "Chacun devrait se concentrer sur sa propre performance..."

21:40
OFFICIEL : le Standard tient son nouvel attaquant

OFFICIEL : le Standard tient son nouvel attaquant

18:40
Marco Ilaimaharitra contrarié par celui qu'il a pris sous son aile à Charleroi : "Bizarre de jouer contre lui" Réaction

Marco Ilaimaharitra contrarié par celui qu'il a pris sous son aile à Charleroi : "Bizarre de jouer contre lui"

14:20
1
"Ce ne sont pas les valeurs du foot que j'aime" : Albert énervé suite aux provocations envers Ilaimaharitra

"Ce ne sont pas les valeurs du foot que j'aime" : Albert énervé suite aux provocations envers Ilaimaharitra

10:00
5
Son entrée contre Anderlecht a changé le match : un attaquant gantois est courtisé

Son entrée contre Anderlecht a changé le match : un attaquant gantois est courtisé

21:20
1
"Ils ne sont pas capables de faire grand-chose" : Marco Ilaimaharitra s'en prend aux supporters de Charleroi

"Ils ne sont pas capables de faire grand-chose" : Marco Ilaimaharitra s'en prend aux supporters de Charleroi

22:30
2
Charleroi et la RAAL au premier plan : notre équipe type de la 21e journée de Pro League Analyse

Charleroi et la RAAL au premier plan : notre équipe type de la 21e journée de Pro League

19:00
Romelu Lukaku toujours plus proche du grand retour

Romelu Lukaku toujours plus proche du grand retour

21:00
En 30 minutes, Teddy Teuma a déjà montré tout ce qu'il pouvait apporter au Standard Analyse

En 30 minutes, Teddy Teuma a déjà montré tout ce qu'il pouvait apporter au Standard

11:40
Après Bertaccini et Oumar Diouf, le RFC Liège tient encore un attaquant taillé pour la D1A

Après Bertaccini et Oumar Diouf, le RFC Liège tient encore un attaquant taillé pour la D1A

20:40
Bientôt hors du top 10 ? Les Diables Rouges perdent une place au classement FIFA

Bientôt hors du top 10 ? Les Diables Rouges perdent une place au classement FIFA

20:20
Le penalty sifflé contre Anderlecht...à cause d'Hein Vanhaezebrouck ? Il répond à Colin Coosemans

Le penalty sifflé contre Anderlecht...à cause d'Hein Vanhaezebrouck ? Il répond à Colin Coosemans

19:20
"Ce ne sera pas facile de m'en remettre" : Brahim Diaz se confie après son terrible raté en finale de la CAN

"Ce ne sera pas facile de m'en remettre" : Brahim Diaz se confie après son terrible raté en finale de la CAN

20:00
Opération choc contre un groupe d'Ultras : "Le club refuse que ses supporters soient stigmatisés de la sorte"

Opération choc contre un groupe d'Ultras : "Le club refuse que ses supporters soient stigmatisés de la sorte"

18:20
"On n'a peut-être pas assez protégé Ilaimaharitra" : Daan Dierckx assume ses torts après le choc wallon Interview

"On n'a peut-être pas assez protégé Ilaimaharitra" : Daan Dierckx assume ses torts après le choc wallon

08:40
Première offre formulée : Charleroi passe à l'attaque pour renforcer son flanc droit

Première offre formulée : Charleroi passe à l'attaque pour renforcer son flanc droit

14:40
🎥 Lucas Stassin (joliment) décisif pour la première fois depuis octobre : le témoignage poignant de son père

🎥 Lucas Stassin (joliment) décisif pour la première fois depuis octobre : le témoignage poignant de son père

18:00
Un jeune buteur belge a fait ses débuts en championnat avec sa nouvelle équipe

Un jeune buteur belge a fait ses débuts en championnat avec sa nouvelle équipe

17:20
Promise David veut faire taire ses détracteurs : "Tout le monde a été méchant avec moi en début de saison" Réaction

Promise David veut faire taire ses détracteurs : "Tout le monde a été méchant avec moi en début de saison"

15:40
1
"Le départ de Rik De Mil a changé la donne" : Mehdi Bayat a son explication sur le renouveau de Charleroi Réaction

"Le départ de Rik De Mil a changé la donne" : Mehdi Bayat a son explication sur le renouveau de Charleroi

07:00
Vincent Euvrard n'a pas les mots : "Ce n'est pas qu'on n'a pas existé, mais..." Interview

Vincent Euvrard n'a pas les mots : "Ce n'est pas qu'on n'a pas existé, mais..."

06:20
1
🎥 Quelle erreur d'arbitrage ! En France, la polémique du jour est causée par un défenseur hennuyer

🎥 Quelle erreur d'arbitrage ! En France, la polémique du jour est causée par un défenseur hennuyer

16:20
Ce Charleroi-là doit-il viser ouvertement le top 6 ? "C'est vrai qu'on s'est rapproché au classement, mais..."

Ce Charleroi-là doit-il viser ouvertement le top 6 ? "C'est vrai qu'on s'est rapproché au classement, mais..."

16:00
Officiel : La Louvière acte son deuxième départ du mercato

Officiel : La Louvière acte son deuxième départ du mercato

15:20
🎥 Les images qui ont fait peur à l'Union : Ousseynou Niang évacué dans un sale état avant la finale de la CAN

🎥 Les images qui ont fait peur à l'Union : Ousseynou Niang évacué dans un sale état avant la finale de la CAN

15:00
Dante Vanzeir révèle ce dont il a besoin pour retrouver son meilleur niveau au Cercle de Bruges

Dante Vanzeir révèle ce dont il a besoin pour retrouver son meilleur niveau au Cercle de Bruges

14:00
Lawrence à sauver, un entrejeu aux abois et une attaque médiocre : les notes du Standard à Charleroi Analyse

Lawrence à sauver, un entrejeu aux abois et une attaque médiocre : les notes du Standard à Charleroi

18/01
4
Mehdi Bayat euphorique après la victoire contre le Standard : "Il se passe quelque chose à Charleroi" Réaction

Mehdi Bayat euphorique après la victoire contre le Standard : "Il se passe quelque chose à Charleroi"

22:40
1
Encore une blessure de longue durée au Standard ? Les nouvelles peu rassurantes de Casper Nielsen

Encore une blessure de longue durée au Standard ? Les nouvelles peu rassurantes de Casper Nielsen

22:20
Officiel : un nouvel amical pour les Diables Rouges...face à un adversaire qui hante encore Romelu Lukaku

Officiel : un nouvel amical pour les Diables Rouges...face à un adversaire qui hante encore Romelu Lukaku

13:40
3
"Cela ne devrait pas arriver, mais..." : un ancien arbitre donne son avis sur le penalty accordé à La Gantoise

"Cela ne devrait pas arriver, mais..." : un ancien arbitre donne son avis sur le penalty accordé à La Gantoise

12:40
2

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 2-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 1-0 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved