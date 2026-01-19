"Le départ de Rik De Mil a changé la donne" : Mehdi Bayat a son explication sur le renouveau de Charleroi

Charleroi est transfiguré sous les ordres d'Hans Cornelis. Mehdi Bayat n'est pas avare en compliments pour son coach.

L'Union Saint-Gilloise, Genk, Anderlecht, Bruges et le Standard : Hans Cornelis avait un programme particulièrement chargé pour ses débuts comme T1 à Charleroi. Il s'en tire avec un bilan spectaculaire : après deux partages laissant un goût de trop peu, le Sporting a enchaîné trois victoires. Les Zèbres ont commencé 2026 avec une semaine de rêve avec ces deux victoires de prestige au Mambourg.

"Le départ de Rik De Mil a complètement changé la donne. Ce qui était vu comme beaucoup de gens comme la catastrophe pour Charleroi a au contraire donné des ailes à cette équipe, à notre staff et toutes les personnes autour", explique Mehdi Bayat à notre micro à l'issue de la rencontre.

Les joueurs ont besoin d'être mis en confiance

"Rik a fait un travail exceptionnel à Charleroi. Vraiment. Hans est dans la continuité mais en apportant sa touche personnelle. C'est un ancien joueur professionnel. Il sait sentir les choses, quand il faut lâcher la bride avec les joueurs, comment prendre la parole", poursuit l'administrateur-délégué du Sporting.

"Surtout, il a créé quelque chose avec ce groupe que je ne retrouvais plus depuis un certain temps. Ce n'est pas le coach qui est à la base de tout, c'est le groupe. Et ce groupe a de la qualité. Hans le revendique. Il le dit clairement : on a les joueurs pour aller le plus loin possible. Je pense que quand on a un entraîneur qui le martèle comme cela, les joueurs prennent confiance. On voit que c'est une équipe qui marque les occasions qu'elle ratait en début de saison", conclut Bayat.

Lire aussi… "On n'a peut-être pas assez protégé Ilaimaharitra" : Daan Dierckx assume ses torts après le choc wallon›

Des propos qui sonnent comme une confirmation de sa dernière sortie sur le sujet. Il y expliquait que le seul reproche qu'il pouvait formuler à Rik De Mil était d'avoir trop mis son coaching en avant par rapport aux qualités du groupe. En lisant entre les lignes son constat est le même. La clé du succès de Cornelis pourrait donc bien être d'avoir remis les qualités des joueurs au centre du projet.