Pflücke fait tourner Mohr en bourrique, Khalifi taille patron : les notes de Charleroi contre le Standard

Charleroi continue sur sa lancée avec une nouvelle prestation référence face au Standard. Voici les notes individuelles des Zèbres pour ce choc wallon.

Delavallée (6,5) : confirmé dans les buts au détriment de Mohamed Koné, il a vécu un match sans histoire avec quelques arrêts sans trop de difficulté pour se chauffer les gants. Pour le voir sortir une intervention digne de ce nom, il a fallu attendre la 85e minute sur une frappe puissante de Teddy Teuma.

Van den Kerkhof (8) : force de proposition pour amener le surnombre sur la droite et placer Tobias Mohr dans une situation très inconfortable. C'est peu de le dire, ses débordements ont fait très mal. Trois d'entre eux ont failli faire mouche en seconde mi-temps.

Ousou (7) : en bon capitaine, il s'est fait respecter face à Thomas Henry, qui n'aura eu que très peu de ballons négociables dans le rectangle. S'est même porté à l'offensive à la reprise, avec une frappe de loin détournée par Epolo du bout des gants.

Keita (7) : des anticipations très haut dans le jeu pour faire remonter le bloc. Et s'il se loupait, la petite faute 'professionnelle' n'était jamais loin pour tuer dans l'oeuf toute incursion dans son dos.

Nzita (6) : moins offensif que Van den Kerkhof sur son flanc mais pas moins fiable pour autant. A permis à Guiagon de se concentrer sur ses actions offensives.



Une bataille de l'entrejeu qui n'en était pas vraiment une

Boukamir (6,5) : dans le rôle d'Etienne Camara...avec un peu de sobriété en plus. A plusieurs fois reculé au coeur de la défense pour permettre à Van den Kerkhof de rester très haut sur son flanc.

Khalifi (8) : Titraoui avait beau être suspendu, Charleroi a directement pris le contrôle dans l'entrejeu, et Khalifi n'y était pas étranger. L'ancien espoir de Lille était tout simplement souverain au milieu et a dicté le tempo de la rencontre. Sa sortie de balle sur l'ouverture du score n'est qu'un aperçu des offensives qu'il a initiées.

Guiagon (6,5) : pas obligé de sortir un match aussi abouti que contre le Club de Bruges pour que Charleroi rayonne. Et c'est peut-être là la plus grande réussite d'Hans Cornelis. Tombé sur un bon Lawrence, l'un des rares Standardmen à sortir la tête de l'eau.

Bernier (7) : formé à Neerpede et Carolo d'adoption, il avait lui aussi bien envie de frapper un grand coup dans ce choc wallon. Mission réussie : son enchaînement pour déposer sur place la défense du Standard sur le 2-0 est d'ores et déjà un classique.

Pflücke (8) : souvent opposé à son compatriote Tobias Mohr sur le flanc droit, Pflücke avait des airs de Ferrari sur une autoroute allemande face à un automobiliste belge ignorant qu'il n'y a pas de limitation de vitesse. Un centre léché du gauche pour servir Scheidler sur un plateau après cinq minutes. Une autre offrande pour lancer Bernier vers le 2-0 vingt minutes plus tard. Pour le plus grand plaisir du Mambourg, il a même réservé un petit traitement de faveur à Marco Ilaimaharitra.

Scheidler (7,5) : marquer son premier but depuis neuf matchs dès la cinquième minute d'un choc wallon, voilà comment se relancer en beauté. Le supplément d'âme nécessaire pour y aller gaiement au duel face aux défenseurs liégeois.