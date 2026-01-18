"Ils ne sont pas capables de faire grand-chose" : Marco Ilaimaharitra s'en prend aux supporters de Charleroi

Charleroi a dominé le Standard dans le derby wallon et s'est imposé 2-0 grâce à deux buts en première période. Marco Ilaimaharitra a été chambré et hué.

Le derby wallon a tourné à l'avantage de Charleroi. À domicile, les Carolos se sont imposés 2-0 face au Standard de Liège. Une victoire construite en première période, avec beaucoup d’intensité et de réalisme.

Aurélien Scheidler a ouvert le score dès la sixième minute. Charleroi a continué à pousser et a doublé la mise à la 24e minute grâce à Antoine Bernier. Les deux seuls buts de la rencontre.

La rencontre avait une saveur particulière pour Marco Ilaimaharitra, ancien Carolo, sifflé et chambré tout le long du match. Après la rencontre, le milieu de terrain s'est exprimé sur DAZN.

Ilaimaharitra démonte les supporters carolos

"On a un peu subi ce derby. En deuxième mi-temps, on a essayé, mais ce n’était pas suffisant pour bouger cette équipe", a-t-il reconnu, visiblement déçu. "On n’a pas fait ce qu’on aurait dû faire, tout simplement.

Touché par les sifflets, le joueur du Standard a allumé ses ancien supporters. "Ils m’avaient promis l'enfer, je m’attendais à pire", a glissé Ilaimaharitra, avec une pointe d’ironie. "Je connais ce public, je sais qu'ils ne sont pas capables de faire grand-chose. Maintenant, il faut continuer."